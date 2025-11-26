Le spécialiste de descente Franjo von Almen a prolongé son contrat avec Red Bull. Un responsable du géant autrichien espère que cette collaboration durera jusqu'au terme de la carrière sportive du champion bernois.

1/5 L'hiver dernier, Franjo von Allmen a réussi à se hisser parmi l'élite mondiale lors de sa deuxième saison seulement en Coupe du monde. Photo: IMAGO/NTB

Marcel W. Perren

Franjo von Allmen a de quoi avoir le sourire. Le champion du monde de descente a prolongé son contrat avec Red Bull. Pour un skieur, signer avec le géant autrichien est comparable à gagner au loto. Actuellement, sur le cirque blanc, aucun autre sponsor n'offre d'aussi bonnes rémunérations. Mais il n'y a pas que l'argent. Arborer le logo Red Bull sur son casque ou sa combinaison, c'est aussi profiter de vols en jet privé et bénéficier des meilleures conditions d'entraînement.

Le communiqué de presse officiel évoque une «prolongation de contrat pluriannuelle». Cependant, selon les informations de Blick, l'entente portera sur une durée de quatre ans. L'athlète de 24 ans s'en réjouit: «Avec le casque argenté, j'ai réalisé l'hiver dernier la saison la plus réussie de ma carrière. J'en garde des souvenirs émotionnellement très forts. C'est pourquoi je suis heureux que notre collaboration se poursuive. Red Bull m’offre des conditions optimales.»

«Il correspond parfaitement à notre marque»

«Avec son calme et ses qualités athlétiques exceptionnelles, Franjo correspond parfaitement à notre marque. Mon objectif est qu'il reste avec nous jusqu'à la fin de sa carrière», a déclaré Patrick Riml, qui occupe le poste de «Responsable sportif mondial» de Red Bull depuis deux ans. Cet entraîneur de renom, originaire du Tyrol, sait de quoi il parle. Alors qu'il était en charge de l'équipe féminine américaine, il avait transformé Lindsey Vonn en machine à gagner au début des années 2000.

Tout semble indiquer que Franjo von Allmen continuera à donner des ailes à Red Bull. «Nous avons beaucoup progressé avec Franjo par rapport à l'année dernière», confirme Reto Nydegger, en charge du groupe de vitesse de l’équipe masculine suisse. Blessé à un genou en septembre 2024, le Bernois n'avait pas pu se rendre au stage d'avant-saison en Amérique du Sud. Cette année, il s'est entraîné sans restriction.» Durant la préparation estivale, le skieur bernois a dominé les entraînements de descente disputés en interne, améliorant ses meilleurs chronos. Ses progrès devraient se voir dès jeudi, à l'occasion du super-G de Copper Mountain qui ouvre la saison de vitesse.



