Elle a fait preuve de tenacité
Fanny Smith décroche son 85e podium avec une solide 3e place

Fanny Smith décroche la 3e place lors de la 2e épreuve de Coupe du monde de ski-cross à Val Thorens. La Vaudoise s'est bien battue malgré des difficultés physiques, tandis que la Suédoise Sandra Näslund remporte sa 41e victoire en Coupe du monde.
Publié: 16:32 heures
Fanny Smith termine 3e à Val Thorens.
Photo: Claudio Thoma
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens. Nouvelle victoire de la Suédoise Sandra Näslund.

Pas forcément au top physiquement, la Vaudoise s'est bien battue. En quarts et en demi-finales, elle a effectué des remontées pour aller chercher sa qualification. En finale, la skieuse de Villars a tapé le haut d'un roller et elle a dû s'employer pour monter sur la boîte. Devant, Sandra Näslund n'a connu aucun problème pour signer sa 41e victoire en Coupe du monde, un jour après son 40e triomphe. Entre les deux grandes dames du ski-cross, on retrouve la Française Marielle Berger Sabbatel.

5e place pour Saksja Lack

Jolie 5e place pour Saksja Lack. La Zurichoise avait mal négocié le négatif en demi-finales, mais elle s'est bien reprise lors de la petite finale grâce aussi à une excellente glisse.

Déception chez les messieurs avec seulement deux hommes en quarts de finale: Alex Fiva et Thomas Baur. Mais les deux athlètes ont terminé 3e de leur série et leur route s'est arrêtée là. Romain Détraz n'a pas pris le départ, alors que Jonas Lenherr, Gil Martin, et Ryan Regez ont été éliminés en huitièmes de finale. Victoire pour le Canadien Kevin Drury devant Simone Deromedis et Tristan Takats.

