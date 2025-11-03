Publié: il y a 37 minutes

Les skieurs de cross-country comme Alex Fiva sont confrontés à un défi: 100 jours avant les Jeux, le parcours de Livigno est encore en chantier. Ce n'est que début février, à peine trois semaines avant la compétition, que des journées de test seront organisées.

La star du skicross Alex Fiva sonne l'alerte pour les Jeux olympiques

Le circuit de Livigno n'est pas terminé

1/6 Alex Fiva aux championnats du monde de freestyle en Engadine un hiver olympique attend le vétéran du skicross la saison prochaine. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Oldie, mais goldie! Alex Fiva (39 ans) fêtera ses 40 ans juste avant les Jeux olympiques. Mais le vétéran du skicross ne compte pas lever le pied pour autant. «Je dois d’abord me qualifier. Nous avons une équipe suisse très forte, seuls les quatre meilleurs seront du voyage», explique-t-il lors d’un événement de lancement organisé par Swiss Olympic à Zurich.

Champion du monde 2021 et vice-champion olympique 2022, le Grison installé à Berne – né à Newport, en Californie – se réjouit de ce qui sera probablement sa quatrième participation aux Jeux. «Une médaille olympique, c’est le summum dans notre discipline», souligne-t-il.

Le mystère du parcours de Livigno

Un point vient toutefois assombrir l’enthousiasme du skieur: personne ne sait encore à quoi ressemblera le parcours olympique. À moins de 100 jours des Jeux, le «Livigno Snow Park», où se dérouleront les épreuves de ski acrobatique et de snowboard, n’est toujours pas prêt.

Les travaux ont pris du retard et le nouveau tracé de cross ne sera terminé que peu avant la compétition. «C’est un sujet sensible. Depuis deux ans, nous essayons d’y organiser un événement test, sans succès», regrette Fiva.

Avant Pékin 2022, une course test avait pourtant eu lieu, en pleine pandémie, permettant encore des ajustements de dernière minute.

Des essais à trois semaines des Jeux

Selon Alex Fiva, seule la rampe de départ a été construite l’hiver dernier, et quelques vidéos d’entraînements de l’équipe italienne ont circulé. Mais le reste du parcours – virages relevés, grands sauts, enchaînements techniques – reste une totale inconnue.

«Deux journées internationales de tests auront lieu début février», précise-t-il. Soit moins de trois semaines avant la course olympique. Et si le tracé ne «passe» pas? Si les sauts sont trop longs ou mal calibrés? Alex Fiva hausse les épaules: «On verra s’il sera possible d’apporter des changements. Il faudra faire avec.»

Avant cela, le Grison devra surtout décrocher son billet pour les Jeux lors des prochaines étapes de Coupe du monde.



