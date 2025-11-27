Le snowboardeur Nicolas Huber au repos forcé

ATS Agence télégraphique suisse
Double médaillé mondial (argent en slopestyle en 2017, bronze en Big Air en 2023), Nicolas Huber s'est blessé jeudi en chutant lors des qualifications pour le premier concours de Big Air de l'hiver à Secret Garden en Chine, a indiqué Swiss-Ski. Les examens effectués sur place ont révélé deux fractures vertébrales.
Huber rentrera en Suisse dans les prochains jours, où des examens médicaux complémentaires seront effectués et où la suite de la procédure sera déterminée. C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour le Zurichois de 30 ans en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina en février.
