Cinq duos helvétiques, dont celui formé par Anouk et Zoé Vergé-Dépré, sont déjà assurés de disputer la phase à élimination directe des Européens de beach-volley de Stare Jablonki, en Pologne.

Le beach-volley suisse sur la bonne voie aux Européens

Le beach-volley suisse sur la bonne voie aux Européens

Cinq duos helvétiques sont déjà assurés de disputer la phase à élimination directe des Européens de Stare Jablonki, en Pologne. Une victoire d'entrée était suffisante pour rallier les 16es de finale.

Les doubles championnes d'Europe Nina Brunner et Tanja Hüberli n'ont pas tremblé à Stare Jablonki avec leur succès 21-10 21-16 aux dépens des Polonaises Zuzanna Michalska et Natalia Okla. Les médaillées de bronze des JO de Paris ont ainsi prolongé leur série de victoires, après avoir remporté le tournoi de Hambourg dimanche.

Joana Mäder et Leona Kernen ont elles aussi démarré la phase de poules par une victoire. Le duo a toutefois longtemps peiné face aux Hongroises Lila Lillam/Flora Kun, nettement moins bien classées, avant de remporter le tie-break 22-20 après avoir été menées.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont pour leur part subi une défaite 21-18 22-20 dès leur premier match lors du duel entre sœurs contre les Tchèques Katerina et Anna Pavelkova. après-midi, elles ont toutefois rectifié le tir en s’imposant haut la main 21-16, 21-17 face au duo polonais Julia Kielak/Zuzanna Kudlik.

Les trois paires sont donc déjà assurées de disputer les 16es de finale. Brunner/Hüberli et Mäder/Kernen pourraient même être directement qualifiées pour les 8es de finale avec un deuxième succès jeudi.

Deux sur trois chez les hommes

Chez les messieurs, le bilan est aussi réjouissant pour les Suisses après la première journée de compétition. Adrian Heidrich et Yves Haussener ont battu les Norvégiens Mol/Bernsten en trois sets (21-19 22-24 15-12), tout comme Julian Friedli et Jonathan Jordan, vainqueurs de la paire israélienne Elazar/Cuzmiciov (15-21 21-16 15-12).

Leo Dillier et Luc Fluckiger se sont quant à eux inclinés sèchement face aux Polonais Losiak/Bryl (21-15 21-17) et devront s'imposer jeudi face aux frères géorgiens Bello pour poursuivre l'aventure.