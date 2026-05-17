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Chute brutale d'Alex Marquez
Di Giannantonio remporte une course très mouvementée à Barcelone

Fabio Di Giannantonio a triomphé au Grand Prix de Catalogne dimanche, signant sa deuxième victoire en MotoGP. La course, marquée par deux interruptions, a vu plusieurs chutes spectaculaires et des blessures pour Alex Marquez et Johann Zarco.
Publié: 16:13 heures
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a remporté dimanche le Grand Prix de Catalogne, sixième manche sur 22 de la saison. La course a été marquée par plusieurs chutes et deux interruptions.

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L'Italien, qui a décroché la deuxième victoire de sa carrière en MotoGP, a devancé les Espagnols Joan Mir (Honda) et Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini). Le Grand Prix avait d'abord été interrompu au 12e des 24 tours de course après un gros accident de l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui a été évacué vers un hôpital.

Puis une nouvelle chute est survenue au premier virage lors du deuxième départ et c'est cette fois Johann Zarco (Honda-LCR) qui a été touché, provoquant un nouveau drapeau rouge. Après être resté de longues minutes dans les graviers avec l'équipe médicale, le Français a également été conduit en ambulance vers un hôpital barcelonais.

Avec cette victoire, Di Giannantonio remonte à la 3e place du classement général du Championnat du monde. Il accuse 23 points de retard sur le leader, son compatriote Marco Bezzecchi (6e dimanche), et 11 sur l'Espagnol Jorge Martin (18e).

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