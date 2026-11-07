Coup dur pour Kristaps Porzingis! Le géant letton de la NBA doit mettre provisoirement sa carrière entre parenthèses en raison d'une maladie neurologique. Depuis son arrivée aux Golden State Warriors, il n'a pas encore disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs.

Cette star de la NBA doit mettre sa carrière sur pause

Cette star de la NBA doit mettre sa carrière sur pause

Joël Hahn

Kristaps Porzingis (31 ans) est contraint de mettre sa carrière en NBA sur pause. À 2,18 m, le pivot letton doit une nouvelle fois céder face à des problèmes de santé qui continuent de perturber son quotidien.

En 2025, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), une affection du système nerveux autonome, lui a été diagnostiqué. «Cela m'est tombé dessus comme un camion», confiait-il alors dans un entretien accordé à The Athletic.

Aujourd'hui, son état de santé l'oblige à lever le pied. «Lorsque j'ai augmenté ma charge de travail, mon corps n'a pas réagi comme prévu», explique-t-il. Avant de tirer une conclusion douloureuse: «Je dois donner la priorité à ma santé et prendre mes distances avec le basket.»

Un contrat de plusieurs millions en suspens

Le timing est particulièrement cruel. Sacré champion NBA en 2024 avec Boston, Porzingis a rejoint les Golden State Warriors l'été dernier dans le cadre d'un contrat de 40 millions. Mais il n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot de sa nouvelle équipe. Selon les médias américains, il ne toucherait actuellement aucun salaire.

Reste désormais une immense inconnue: le géant letton pourra-t-il un jour retrouver les parquets et le niveau qui était le sien? Pour l'heure, aucune échéance de retour n'est connue. Le basket doit attendre. Sa santé, elle, passe avant tout.