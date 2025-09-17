Jason Joseph cherche des explications après sa finale ratée

Jason Joseph, grand espoir suisse du 110 m haies, a vu son rêve s’effondrer en finale des Mondiaux de Tokyo. Stoppé dès la première haie, le recordman helvétique tente de comprendre ce cauchemar.

La finale du 110 mètres haies des championnats du monde a tourné au cauchemar pour Jason Joseph.

Julian Sigrist

Mardi après-midi, Jason Joseph (26 ans) pouvait légitimement espérer offrir à la Suisse une deuxième médaille en deux jours aux Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo. Avec le quatrième meilleur temps des séries, il s’était qualifié pour la finale du 110 mètres haies.

Mais cette dernière course s’est transformée en cauchemar pour le Bâlois. Après à peine deux secondes, avant même d’avoir franchi la première haie, la course était déjà finie. Il a perdu son rythme et s’est arrêté net.

Le détenteur du record de Suisse (13’’08) a ensuite cherché désespérément, au micro de la SRF, une explication à cet échec: «C’est surréaliste. On s’entraîne toute l’année, la saison est solide, la forme est là. Les séries et la demi-finale se sont bien passées, l’échauffement aussi. Je savais que je n’avais qu’à faire ce que je sais faire».

Un départ trop parfait?

Joseph avoue lui-même ne pas comprendre pourquoi il n’a pas franchi la première haie. Son départ était en réalité excellent, mais c’est peut-être ce qui lui a posé problème: «Je ne sais pas ce que ça fait de sortir aussi bien des blocs».

Après avoir revu sa course, le sprinteur de 26 ans a dressé son constat: «J’aurais simplement dû aller au bout. L’écart avec les haies était parfait. Tout s’est bien enchaîné, mais j’ai l’impression de manquer d’expérience. Comme si quelque chose clochait quand je prends un bon départ».

La déception est d’autant plus grande que la saison est désormais terminée et qu’il ne pourra plus rien y changer. «C’est dommage, mais chaque année on apprend. Et à un moment donné, ça finit par payer.»