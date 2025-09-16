Les Kambundji ne sont pas les premières sœurs à représenter fièrement la Suisse lors de compétitions sportives. Voici une petite rétrospective des duos les plus marquants.

Ces sœurs qui ont brillé pour la Suisse

Daniel Leu

Ellen et Léa Sprunger

Ellen (à gauche) et Léa Sprunger. Photo: keystone-sda.ch

Avant les Kambundji, ces deux soeurs étaient déjà couronnées de succès. L’heptathlonienne Ellen Sprunger a également couru avec Mujinga dans le relais suisse 4x100 mètres. Léa Sprunger a quant à elle été championne d’Europe 2018 du 400 mètres haies. Lors du sacre de Ditaji ce lundi, les deux Sprunger ont jubilé dans le stade en tant que co-commentatrices: Ellen pour la SRF, Léa pour la RTS.

Dominique et Michelle Gisin

Dominique (à gauche) et Michelle Gisin. Photo: Keystone

Deux sœurs, deux championnes olympiques de ski. Ce conte de fées familial est celui des Gisin. Dominique a été couronnée d’or olympique en descente en 2014, et Michelle a remporté l’or en combiné en 2018 et 2022.

Selina, Aita et Elisa Gasparin

Selina, Elisa et Aita Gasparin (de gauche à droite). Photo: Keystone

Quand on pense a des soeurs dans le sport suisse, on pense souvent aux Gasparin, qui ont contribué à donner un véritable élan au biathlon helvétique. La plus brillante des sœurs était Selina Gasparin, qui a remporté l’argent aux Jeux olympiques en 2014. Aujourd’hui, seule Aita est encore active.

Myriam et Daniela Casanova

Myriam (à gauche) et Daniela Casanova. Photo: Urs Bucher/OnlineSport

Les sœurs Myriam et Daniela Casanova sont apparues aux yeux des fans de tennis dans les années 2000. Myriam était la plus performante. Elle a remporté un tournoi sur le circuit WTA et s’est hissée jusqu’au 45e rang mondial.

Monika, Nina et Isabel Waidacher

Monika, Isabel et Nina Waidacher (de gauche à droite). Photo: KEYSTONE

En 1982, le hockeyeur Ludwig Waidacher a été champion avec le HC Arosa. Rien d’étonnant donc à ce que ses trois filles, Monika (35 ans), Nina (33 ans) et Isabel (31 ans), aient suivi ses traces. Et avec beaucoup de succès. Toutes ont remporté plusieurs fois le titre de championne suisse. Aujourd’hui, seule Isabel est encore active avec le CP Berne.

Julia et Stefanie Marty

Julia (à gauche) et Stefanie Marty. Photo: KATHI BETTELS

Les sœurs jumelles ont été de brillantes joueuses de hockey sur glace. En 2012, elles ont remporté ensemble la médaille de bronze aux Championnats du monde. En 2014, elles ont décroché ensemble la médaille de bronze aux Jeux olympiques.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré

Zoé (à g.) et Anouk Vergé-Dépré. Photo: keystone-sda.ch

Le duo de beach-volley s’est associé depuis 2024. Auparavant, les sœurs ont connu le succès séparément. Anouk a par exemple été championne d’Europe en 2020 et Zoé a terminé cinquième aux Jeux olympiques de 2024.

Sydney et Lillian Schertenleib

L’étoile de la footbaleuse Sydney Schertenleib s’est véritablement allumée lors de l’Euro 2025 en Suisse. Sa sœur aînée Lillian est également footballeuse. Elle a notamment joué pour GC.

Lia et Meret Wälti

Meret (à gauche) et Lia Wälti. Photo: Sven Thomann

Il est bien connu Lia Wälti, notre capitaine de l’équipe nationale, est une footballeuse hors pair. Mais sa sœur cadette Meret a aussi réussi à devenir joueuse de l’équipe nationale A, grâce à son parcours avec YB.

Anna, Florina et Katharina Jurt

En pentathlon moderne, trois sœurs suisses font fureur: Anna, qui a déjà participé aux Jeux olympiques, et les jumelles Florina et Katharina.

Vivien et Emely Jäggi

L’avenir du tir sportif appartient à ces sœurs. Emely Jäggi n’a que 16 ans, mais elle a déjà remporté la médaille de bronze aux Championnats d’Europe. Elle a participé aux Jeux olympiques de Paris. Sa sœur Vivien (19 ans) a remporté quatre médailles d’or aux Championnats d’Europe juniors il y a quelques semaines.

Kiara et Samira Raffin

Les sœurs jumelles de 16 ans font toutes deux partie du cadre national des moins de 18 ans en gymnastique artistique. Elle représente l’avenir de la discipline pour la Suisse.

Kerstin et Rebecca Kündig

Kerstin (à gauche) et Rebecca Kündig.

Les deux soeurs se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises sur un terrain de handball. La plus performante des deux est Kerstin, qui joue depuis cet été pour GC Amicitia.