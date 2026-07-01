Ce mercredi, Audrey Werro est engagée chez elle, à Fribourg, pour une course bien particulière. La spécialiste du 800 m ne va faire qu'un tour de piste et va tenter de battre le record de Suisse.

Audrey Werro vise le record de Suisse… du 400 m

Audrey Werro vise le record de Suisse… du 400 m

Matthias Davet Journaliste Blick

Imaginez: vous passez une carrière entière à vous entraîner, à tenter de gratter centièmes après centièmes, à chercher la limite et à abaisser votre temps, année après année. Enfin, vous décrochez un record national et vous espérez que votre marque va perdurer le plus longtemps possible.

Puis, quelques années plus tard, au détour d'une conférence de presse, une autre athlète – même pas spécialiste sur votre distance – proclame sans détour qu'elle souhaite battre votre record. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Léa Sprunger.

La championne d'Europe 2018 du 400 m haies est également recordwoman nationale sur le «plat». Ce mercredi, du côté de Fribourg, elle pourrait voir son chrono de 50"52 sur 400 m tomber, pile huit ans après l'avoir obtenu à La Chaux-de-Fonds.

Car la pépite de l'athlétisme suisse la pourchasse. Audrey Werro, spécialiste du 800 m, a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait s'aligner sur un seul tour de piste lors du Meeting International de Fribourg. «J'aime bien me tester une fois par année sur 400 m, a expliqué la pensionnaire du CA Belfaux. Mon but? Faire tomber le record de Suisse.»

51 centièmes en un an?

C'est donc un deuxième record que la Fribourgeoise aimerait afficher à son palmarès après celui du monde, sur sa discipline de prédilection. Dimanche à Paris, Audrey Werro est devenue la première athlète dans l'histoire à passer sous la barre de 1'54 deux fois dans la même saison. Après son 1'53"98 à Stockholm au début du mois, elle a abaissé son meilleur temps de 18 centièmes dans la capitale française. Les 1'53"28 de Jarmila Kratochvilova ne semblent plus si loin.

Mais avant d'y penser, il y a donc Fribourg. L'année dernière, sur la piste bleue de Saint-Léonard, Audrey Werro avait battu le record de Suisse U23 sur 400 m, avec un temps de 51"03. Aura-t-elle gagné 51 centièmes en l'espace d'un an? Au vu des performances actuelles de la Fribourgeoise de 22 ans sur toutes les pistes du monde, il y a fort à parier que oui. Elle a d'ailleurs battu le record d'Europe du 600 m il y a peu. Quant à celui du tour de piste, la réponse sera donnée mercredi, à 22h05.