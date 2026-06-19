Avec Audrey Werro, Athletissima s'offre une ambassadrice de luxe pour sa prochaine édition. La spécialiste du 800 m n'est pas bien loin du record du monde de Jarmila Kratochvílová.

«Le record du monde n'est pas un objectif, mais un rêve»

«Le record du monde n'est pas un objectif, mais un rêve»

Matthias Davet Journaliste Blick

71. C'est le nombre de centièmes qu'il manque à Audrey Werro pour battre Jarmila Kratochvílová, recordwoman du monde du 800 m. Un des plus vieux records du monde de l'athlétisme qui n'a jamais été aussi proche de tomber puisque, avec son temps de 1'53"98 lors du Meeting de Stockholm début juin, elle est la troisième meilleure performeuse de tous les temps.

C'est donc le sourire aux lèvres et pleine de confiance que la Fribourgeoise s'est présentée, ce vendredi matin lors de l'habituelle conférence d'avant-meeting d'Athletissima. Malgré les noms des grandes stars de l'athlétisme qui ont défilé sur l'écran de présentation, aucun n'arrivait à la cheville d'Audrey Werro.

D'abord, la pensionnaire du CA Belfaux est revenue sur ce temps canon à Stockholm, mais également la confirmation à Ostrava en début de semaine. «Après le chrono en Suède, j'étais sous le choc, avoue-t-elle. C'était très positif et ça montre qu'on bosse de la bonne manière à l'entraînement.»

Puis, irrémédiablement, la question du record du monde est tombée. «Je ne me mets pas de limite et je pense que tout est possible, ajoute Audrey Werro. Par contre, le record du monde n'est pas un objectif, mais un rêve. Ce n'est pas grave si je ne l'obtiens pas, j'ai juste envie de prendre du plaisir.»

Le record du monde plutôt qu'un titre

Du côté d'Ostrava, l'habitante de Courtepin a pu côtoyer son illustre ancêtre, Jarmila Kratochvílová. «Elle est venue vers moi mais je ne l'ai pas reconnue tout de suite, avoue honnêtement Audrey Werro. Elle s'est ensuite présentée et on a pu prendre quelques photos. Elle est motivée pour moi et espère que son record du monde tombera bientôt.» La Fribourgeoise aussi, le souhaite.

D'ailleurs, entre un titre de championne du monde, un titre olympique ou un record du monde, l'athlète de 22 ans a fait son choix: «Je rêve plus d'un record du monde, car je le trouve plus symbolique. On est la plus rapide sur sa discipline.» Même si elle avoue être un peu «effrayée dans le bon sens du terme», Audrey Werro promet de tout donner, avec un pic de forme prévu lors des Européens de Birmingham, début août prochain.

Athletissima, une rample de lancement

Puis, il y aura le retour à la maison, à Athletissima. «Ça représente une superbe rampe de lancement pour les jeunes athlètes suisses, se réjouit-elle. J'en ai de très beaux souvenirs, même si l'année dernière, la météo n'était pas de notre côté.» C'est sous des trombes d'eau que le meeting à Lausanne avait en effet eu lieu en 2025.

Cette année, la météo n'est évidemment pas encore connue. Mais Audrey Werro voudra aller vite, face notamment à Femke Broeders-Bol, récemment reconvertie sur la discipline. «Je n'ai pas encore décidé quel chrono je voudrais pour mon lièvre, mais peut-être qu'on sera sur des allures plus rapides qu'à l'heure actuelle», sourit-elle en coin. Ça promet pour le meeting du 21 août prochain.



