«Mujinga, tu es la reine»

La Suisse a décroché son premier titre européen à Birmingham grâce à Jason Joseph. La journée de mercredi a donc été forte en émotions pour les représentants à la croix blanche, avec la course de Mujinga Kambundji.

1 Jason Joseph, meilleur du continent

Le problème avec Jason Joseph, c'est qu'il est quasi impossible de savoir à quoi s'attendre. Lors de la finale des Mondiaux de Tokyo en septembre dernier, le hurdleur bâlois s'était arrêté de manière improbable avant même le premier obstacle.

Forcément, il a dû avoir cette scène dans un coin de la tête ce mercredi, juste avant de s'élancer pour une nouvelle finale internationale – celle des Européens cette fois. Et pourtant, il n'a pas tremblé le moins du monde et a été impérial.

«Je voulais montrer ce que j'avais dans les jambes. J'ai pu exploiter ce que j'avais dans les jambes. J'ai connu beaucoup de choses dans ma carrière, j'ai quand même déjà 27 ans. Je crois que mon expérience va encore m'aider pour la suite», a déclaré «JJ» après son titre.

2 La reine Mujinga était de retour

Alors qu'elle donnait une interview, Mujinga Kambundji a brièvement été interrompue par Amy Hunt, grande favorite pour la finale du 200 m après son titre sur 100 m: «You are the queen!», lui a lancé la Britannique, qui venait pourtant de courir une seconde et demie plus vite que la Bernoise en demi-finale du 200 m aux Européens de Birmingham.

Les deux jeunes femmes, qui s'estiment, se sont échangé des sourires avant que la Suissesse ne réponde brièvement qu'il faudra attendre l'année prochaine avant qu'elle redevienne, peut-être, à nouveau une «reine».

La double championne d'Europe (2022 et 2024), de retour de maternité, n'a pas caché que sa demi-finale avait été difficile: «Je dois dire qu’au début de la course, c’était vraiment dur. Puis j’ai de nouveau eu l’impression que ça allait mieux. Mais maintenant, j’ai toujours l’impression d’être davantage essoufflée qu'avant. Sur 120, 130 mètres, j’ai pu suivre. Après, on a senti qu’il me manquait encore quelque chose. C’est un peu dommage. Honnêtement, cette semaine, à l’entraînement, les sensations étaient meilleures qu’aujourd’hui en compétition. J’aurais aimé que ça se passe un peu mieux.»

3 Facile de gagner devant une tribune à son nom

Sur ses terres, Matthew Hudson-Smith allait-il avoir la pression? Le natif de Birmingham a couru dans un stade plus qu’acquis à sa cause, puisqu’une tribune de l’Alexander Stadium porte même son nom.

Et pourtant, il n’en a rien été. Le Britannique a déroulé et s’est imposé sur le tour de piste, comme si de rien n’était. Le vice-champion olympique a aussi reconquis sa couronne, lui qui était déjà le meilleur en Europe en 2022 à Berlin.

Le Français Muhammad Abdallah Kounta a décroché l’argent en 44''40, tandis que le Néerlandais Jonas Phijffers a pris le bronze en établissant un record national en 44''41. «Je me sens incroyablement bien, a déclaré Hudson-Smith, très ému. Je ne serais pas ici sans vous. C’est chez moi.»

4 Le Fan-Event de Swiss Athletics

Swiss Athletics a voulu donner en retour aux fans présents sur place. C'est pour cette raison que la fédération a organisé, en ce mercredi après-midi, un événement dans un bar du centre de Birmingham.

L'occasion était belle pour les grands et petits de prendre des photos et d'échanger de manière informelle avec le nouveau vice-champion d'Europe de saut en longueur Simon Ehammer ou l'actuelle championne du monde des haies Ditaji Kambundji.

Entre Kägi Fret, cloches Le Gruyère et repas et boissons offerts, l'ambiance était vraiment bon enfant. Même l'Appenzellois Simon Ehammer y est allé de son petit verre de rosé bien mérité, après sa médaille la veille au soir.

5 Un English peut cacher un Irlandais

Le public de Birmingham a pu s'enflammer pour un «English». Le problème, c'est qu'il portait un maillot de l'Irlande. Ce mercredi, celui qui se prénomme Mark a réalisé une performance de choix, effaçant le record d'Europe du 800 m. Celui-ci datait de… 1978. 48 ans d'attente, donc.

Forcément, il a remporté sa demi-finale et sera l'un des grands favoris pour la finale, qui aura lieu jeudi soir. Et si, finalement, il n'y avait pas que chez les femmes que le double tour de piste allait être intéressant de suivre?