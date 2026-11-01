Leur histoire d'amour avait fait les gros titres en raison de leur immense différence d'âge. Désormais, c'est terminé. La légende de la NFL Bill Belichick et sa compagne Jordon Hudson se seraient séparés. Et la rupture remonterait à plusieurs mois.

Bill Belichick et sa compagne de 49 ans sa cadette, c'est fini

Bill Belichick et sa compagne de 49 ans sa cadette, c'est fini

Ramona Bieri

À l'automne 2024, la légende de la NFL Bill Belichick (74 ans) affichait son bonheur amoureux au grand jour. Sur Instagram, il avait publié une photo le montrant tout sourire aux côtés de sa nouvelle compagne, Jordon Hudson (25 ans). Leur différence d'âge de 49 ans n'avait alors pas semblé les déranger.

Mais leur histoire serait désormais terminée. Selon le portail américain TMZ, les deux partenaires auraient rompu. Et pas récemment: la séparation remonterait à la fin de l'année 2025, dans la plus grande discrétion.

Le public n'y aurait vu que du feu. Belichick et l'ancienne cheerleader ont continué à apparaître ensemble en public. En mai, ils ont notamment assisté au Kentucky Derby. Plus récemment, Hudson a encore encouragé depuis les tribunes l'équipe de Belichick, l'Université de Caroline du Nord, lors d'un match.

Selon des informations obtenues par TMZ auprès de l'entourage de l'ancien couple, les deux restent «engagés dans leurs partenariats professionnels et demeurent des amis proches».

Les raisons de la rupture restent inconnues. Aucun des deux n'a répondu aux sollicitations du portail américain.

Ils se sont rencontrés dans un avion

Belichick et Hudson ont fait connaissance en 2021 lors d'un vol entre Boston et la Floride. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone, sont restés en contact et leur relation a progressivement dépassé le cadre de l'amitié.

Un détail retient toutefois l'attention: au moment de leur rencontre, Belichick était encore en couple avec la présentatrice Linda Holliday (63 ans). Leur histoire s'est terminée en 2023, après 16 ans de relation.

Avant cela, Belichick avait été marié à Debby Clarke Belichick entre 1977 et 2006. Le couple a eu trois enfants, tous plus âgés que sa désormais ex-compagne.

Une légende du football américain

Bill Belichick est l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire de la NFL. Avec les New England Patriots, il a remporté six Super Bowls. Il en a également gagné deux en tant qu'entraîneur adjoint des New York Giants.

Pendant 23 ans, il a dirigé les Patriots, avant de quitter son poste en janvier 2024. En décembre de la même année, il a fait le grand saut vers le football universitaire. Il entraîne depuis l'Université de Caroline du Nord.