Les espoirs suisses s'éteignent aux Championnats du monde de beach-volley à Adélaïde. Marco Krattiger et Leo Dillier sont éliminés en huitièmes de finale par le duo brésilien Evandro/Arthur Lanci, malgré une résistance acharnée dans le premier set.

Plus aucun Suisse en lice aux Championnats du monde de beach-volley

Marco Krattiger et Leo Dillier n'ont pas réussi un deuxième exploit. Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Il n'y a plus de paires suisses aux Championnats du monde à Adélaïde. Marco Krattiger et Leo Dillier ont échoué en huitièmes de finale. Un jour après leur exploit contre les Néerlandais Stefan Boermans et Yorick de Groot, têtes de série no 2, Krattiger et Dillier ont maintenu l'espoir de se qualifier pour les quarts pendant un set contre le duo brésilien Evandro/Arthur Lanci, têtes de série no 4, deux adversaires qu'ils avaient déjà battus auparavant.

Les Suisses ont pu y croire

Krattiger et Dillier avaient remporté leur seul duel précédent contre Evandro, 35 ans et 2m10, et son partenaire de six ans son cadet, en trois sets lors du tournoi Elite16 à Gstaad en juillet.

Le score de 22-24 21-12 15-13 montre que les Suisses ont pu y croire pendant un set. Après une première manche équilibrée, le Thurgovien et l'Argovien ont connu un coup de mou. Les Brésiliens en ont profité pour égaliser et prendre une avance confortable de cinq points dans le tie-break. Krattiger et Dillier ont certes réussi à réduire l'écart à un point, mais cela n'a pas suffi pour renverser la situation.