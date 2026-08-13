Nina Brunner et Tanja Hüberli ont signé leur deuxième victoire en deux matches aux Européens. Les championnes d’Europe n’ont toujours pas perdu un set et peuvent viser directement les huitièmes.

Les Suissesses continuent leur parcours parfait aux Européens

Les Suissesses continuent leur parcours parfait aux Européens

ATS Agence télégraphique suisse et Dominik Mani

La Zougoise Nina Brunner et la Schwytzoise Tanja Hüberli ont battu les Françaises Làzana Placette et Alexia Richard 21-18 21-16. Comme lors de leur premier match, les deux Suissesses n’ont perdu aucun set. Lors de leur troisième et dernier match de poule, face aux Tchèques Kylie Neuschaferova et Martina Maixnerova, les doubles championnes d’Europe pourront assurer leur victoire dans le groupe ainsi que leur qualification directe pour les huitièmes de finale.

Amélioration

Mäder et Kernen se sont de leur côté nettement améliorées par rapport à leur première rencontre. La Zurichoise et la Bernoise ont battu les Allemandes Sandra Ittlinger et Anna-Lena Grüne 21-18 21-19.

Les deux Allemandes avaient pourtant annoncé leur séparation il y a quelques semaines. Mais en raison du forfait de Kim van de Velde, blessée, avec qui Ittlinger forme désormais une équipe, les deux femmes se sont retrouvées. Pour leur dernier match de cette phase qualificative, Mäder et Kernen affronteront les sœurs autrichiennes Dorina et Ronja Klinger.