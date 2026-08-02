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Deux résultats décevants
Les rameurs suisses ratent leur affaire en finale des Européens

Dimanche à Varese, Aurelia-Maxima Janzen et Kai Schätzle ont échoué à décrocher une médaille en skiff. La Suisse sauve l'honneur avec le bronze de Claire Ghiringhelli en para-aviron.
Publié: il y a 32 minutes
Kai Schätzle visait un premier podium dans un grand championnat. Il a terminé 6e.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les rameurs suisses ont manqué leur affaire dimanche dans les finales de skiff des Européens de Varese. Kai Schätzle et Aurelia-Maxima Janzen ont tous deux dû se contenter d'un 6e rang.

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Vice-championne d'Europe en 2023 à Bled, Aurelia-Maxima Janzen devra donc patienter avant de décrocher son deuxième podium dans l'élite. La Bernoise de 22 ans, 4e de la finale à mi-course à moins de 2'' de la 3e place, a fléchi sur la seconde moitié du parcours. Elle a même fini «en roue libre», à plus de 7'' du bronze.

Course compliquée pour Schätzle

Kai Schätzle, qui visait son premier top 3 dans un grand championnat chez les «grands», n'a quant à lui jamais pu croire en l'exploit dimanche sur le plan d'eau italien. Le Lucernois de 25 ans, 5e après 500 mètres, pointait déjà au 6e et dernier rang à mi-course. Il a échoué à près de 14'' de la troisième marche du podium.

La Suisse a tout de même obtenu une médaille dimanche à Varese, grâce à la para-athlète Claire Ghiringhelli. La skiff franco-tessinoise de 48 ans s'est parée de bronze, comme un an plus tôt lors des joutes continentales de Plovdiv.

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