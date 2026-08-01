DE
FR

Un exploit historique
Le quatuor suisse féminin remporte les championnats d'Europe

Célia Dupré, Nina Wettstein, Lisa et Flavia Lötscher ont marqué l'histoire de l'aviron suisse. Le quatuor féminin a remporté la médaille d'or aux Européens, une première nationale dans cette discipline.
Publié: il y a 40 minutes
Les quatre rameuses, désormais championnes d'Europe, ont été associées pour la première fois il y a à peine plus d'un mois.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a décroché une médaille lors de la première journée des finales des Européens de Varese, mais pas celle qui était attendue. Le quatre de couple féminin a créé la surprise en décrochant le titre, alors que le deux sans barreur Patrick Brunner/Jonah Plock a déçu en terminant 5e de la finale.

A lire aussi
Sept bateaux suisses se qualifient pour la suite
Européens à Varèse
Sept bateaux suisses se qualifient pour la suite
Retrouvé inconscient, un double champion olympique d'aviron est décédé
Il avait 50 ans
Retrouvé inconscient, un double champion olympique d'aviron est décédé

Le titre conquis par Lisa Lötscher, Flavia Lötscher, la Genevoise Célia Dupré et Nina Wettstein est tout simplement historique. C'est en effet la première fois que Swiss Rowing fête un titre international dans l'élite grâce à un quatuor féminin. Un quatuor par ailleurs nouvellement formé.

Une finale maîtrisée

Associées pour la première fois il y a un peu plus d'un mois en Coupe du monde sur le Rotsee, avec un 5e rang à la clé, les quatre jeunes femmes ont maîtrisé leur sujet en finale. Troisièmes après 500, 1000 et 1500 mètres, elles ont produit leur effort dans les 500 derniers mètres pour devancer de 0''68 l'Allemagne, 2e.

Pour Célia Dupré, il s'agit de la deuxième médaille dans un grand rendez-vous international. La Genevoise de 24 ans avait cueilli le bronze en deux de couple mixte lors des championnats du monde 2025 à Shanghai, au côté du Vaudois Raphaël Ahumada.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus