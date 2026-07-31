Sept bateaux suisses se sont illustrés en se qualifiant pour les séries éliminatoires des Championnats d'Europe à Varèse, en Italie. Kai Schätzle a particulièrement brillé.

Sept bateaux suisses se qualifient pour la suite

Sept bateaux suisses se qualifient pour la suite

ATS Agence télégraphique suisse

En signant le meilleur temps de sa série, Kai Schätzle s'est qualifié haut la main pour la demi-finale en skiff. Chez les femmes, Aurelia-Maxima Janzen a elle aussi décroché sa qualification pour les demi-finales en skiff grâce à son temps.

Patrick Brunner et Jonah Plock sont quant à eux déjà en lice pour les médailles, après s’être qualifiés pour la finale du deux sans barreur grâce à leur temps. Lors de la Coupe du monde à Lucerne, le duo avait récemment remporté la médaille de bronze.

Du côté des femmes, Salome Ulrich et Fabienne Schweizer en deux de couple, ainsi que le quatre de couple composé de Lisa Lötscher, Flavia Lötscher, Célia Dupré et Nina Wettstein, sont également en lice pour les médailles. Le deux sans barreuse composé d’Olivia Roth et Sofia Meakin s’est également qualifié pour la finale lors de leur deuxième régate commune dans cette discipline, tout comme la rameuse paralympique Claire Ghiringhelli en skiff.

Le quatre de couple masculin, composé de Maurin Lange, Raphaël Ahumada, Bojan Reuffurth et Donat Vonder Mühll, est le seul bateau suisse à avoir échoué lors des séries.