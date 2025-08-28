Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi

Sébastien Buemi va continuer à piloter pour Envision Racing.
Photo: JOSE MENDEZ
ATS Agence télégraphique suisse
Vainqueur cette année de l'e-Prix de Monaco, le Suisse compte 14 succès en formule E, ce qui constitue un record. Il a été champion lors de la saison 2 et trois fois vice-champion.
«Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Envision Racing. Nous avons connu plein de grands moments et de résultats durant ces trois dernières saisons. Je suis très excité et motivé d'en ajouter d'autres», a déclaré Buemi sur le site de la formule E.
