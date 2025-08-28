DE
FR

Avec Envision Racing
Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi

Sébastien Buemi (36 ans) va poursuivre sa carrière en formule E avec Envision Racing. Le Vaudois a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec l'équipe dans laquelle il pilote depuis trois ans.
Publié: 12:03 heures
Partager
Écouter
Sébastien Buemi va continuer à piloter pour Envision Racing.
Photo: JOSE MENDEZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur cette année de l'e-Prix de Monaco, le Suisse compte 14 succès en formule E, ce qui constitue un record. Il a été champion lors de la saison 2 et trois fois vice-champion.

«Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Envision Racing. Nous avons connu plein de grands moments et de résultats durant ces trois dernières saisons. Je suis très excité et motivé d'en ajouter d'autres», a déclaré Buemi sur le site de la formule E.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus