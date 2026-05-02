Tadej Pogacar a brillé sur la 4e étape du Tour de Romandie 2026, remportée samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la montée du col du Jaun pour décrocher sa troisième victoire.

«Pogi» simpose et remporte la 4è étape du Tour de Romandie

«Pogi» simpose et remporte la 4è étape du Tour de Romandie

ATS Agence télégraphique suisse

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la 3e ascension du col du Jaun pour s'imposer.

Pas question de laisser quoi que ce soit à ses adversaires. Cannibale à deux roues, le patron du cyclisme mondial s'est fait plaisir sur cette étape de 149 km. Même avec trois coureurs en échappée, dont son compatriote Primoz Roglic, Pogacar a choisi d'attaquer en faisant le spectacle dans la 3e et dernière ascension du Jaun à 3,2 km du sommet.

Seul Florian Lipowitz a esquissé une révolte, mais l'Allemand s'est fait lâcher sur la deuxième accélération de «Pogi» à un kilomètre du sommet. Le quadruple vainqueur du Tour de France a réalisé une belle descente et a fait parler ses qualités de rouleur pour arriver le premier à Charmey. Lipowitz a fini à 14 secondes. Belle performance de Yannis Voisard. Le Jurassien a pris une très belle 6e place à 1'47.

Immenses qualités de grimpeur

Dimanche, Tadej Pogacar voudra sûrement s'offrir un quatrième bouquet et égaler le record de Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur la boucle romande en 1951. Et l'arrivée à Leysin après le départ de Lucens sur 178 km est évidemment taillée pour ses immenses qualités de grimpeur.