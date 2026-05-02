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Attaque dans la 3e ascension
«Pogi» simpose et remporte la 4è étape du Tour de Romandie

Tadej Pogacar a brillé sur la 4e étape du Tour de Romandie 2026, remportée samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la montée du col du Jaun pour décrocher sa troisième victoire.
Publié: il y a 28 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Tadej Pogacar a brillé sur la 4e étape du Tour de Romandie 2026, remportée samedi entre Broc et Charmey.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Tadej Pogacar a signé son 3e succès sur le Tour de Romandie 2026 lors de la 4e étape samedi entre Broc et Charmey. Le Slovène a attaqué dans la 3e ascension du col du Jaun pour s'imposer.

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Pas question de laisser quoi que ce soit à ses adversaires. Cannibale à deux roues, le patron du cyclisme mondial s'est fait plaisir sur cette étape de 149 km. Même avec trois coureurs en échappée, dont son compatriote Primoz Roglic, Pogacar a choisi d'attaquer en faisant le spectacle dans la 3e et dernière ascension du Jaun à 3,2 km du sommet.

Seul Florian Lipowitz a esquissé une révolte, mais l'Allemand s'est fait lâcher sur la deuxième accélération de «Pogi» à un kilomètre du sommet. Le quadruple vainqueur du Tour de France a réalisé une belle descente et a fait parler ses qualités de rouleur pour arriver le premier à Charmey. Lipowitz a fini à 14 secondes. Belle performance de Yannis Voisard. Le Jurassien a pris une très belle 6e place à 1'47.

Immenses qualités de grimpeur

Dimanche, Tadej Pogacar voudra sûrement s'offrir un quatrième bouquet et égaler le record de Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur la boucle romande en 1951. Et l'arrivée à Leysin après le départ de Lucens sur 178 km est évidemment taillée pour ses immenses qualités de grimpeur.

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