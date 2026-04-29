DE
FR

Une démonstration de force
Tadej Pogacar prend le commandement au Tour de Romandie

Tadej Pogacar a remporté la première étape du Tour de Romandie à Martigny après 171 km. Le patron du cyclisme mondial s'est imposé au sprint et enfile le maillot jaune.
Publié: il y a 48 minutes
Tadej Pogacar est le nouveau leader du Tour de Romandie.
Photo: AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le champion slovène Tadej Pogacar a déjà marqué de son empreinte cette 79e édition de la boucle romande, à laquelle il participe pour la première fois. Trois jours après avoir enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois, le champion du monde s'est fait plaisir dans la montée vers Ovronnaz, le juge de paix de cette étape.

Une accélération pour décrocher le peloton et voir que seul le Français Lenny Martinez pouvait le suivre. Les deux hommes seront rejoints par Florian Lipowitz et Jorgen Nordhagen et tout s'est finalement décidé au sprint. Et là, il n'y avait pas de Wout van Aert comme à Paris-Roubaix pour ennuyer le boss. En cinq coups de pédale, Pogi a pris deux longueurs d'avance pour enlever sa cinquième victoire de la saison. Pour faire bien, le Slovène a également endossé le maillot jaune.

Le peloton du Tour de Romandie s'amusera jeudi entre le canton de Fribourg avec un départ à Rue et le canton de Vaud avec une arrivée à Vucherens et un circuit qui verra les coureurs passer quatre fois la ligne d'arrivée pour 173 km d'efforts. Il y aura une ascension à Vulliens de 3e catégorie à gravir trois fois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus