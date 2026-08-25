L'homme le plus rapide du monde va se marier

Usain Bolt va épouser Kasi Bennett, sa compagne depuis 13 ans et la mère de ses trois enfants. Le Jamaïcain lui a demandé sa main lors de la fête organisée pour ses 40 ans.

Petar Djordjevic

Usain Bolt va se marier. L’homme le plus rapide de l’histoire sur 100 et 200 mètres a demandé la main de sa compagne, Kasi Bennett, lors de la fête organisée pour son 40e anniversaire. En couple depuis 13 ans, les deux Jamaïcains ont trois enfants.

Les futurs mariés ont annoncé l’heureuse nouvelle lundi dans une publication commune sur Instagram. «Un million de moments nous ont conduits jusqu’ici. Oui, pour toujours», ont-ils écrit pour accompagner leur annonce.

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Son rêve de devenir footballeur

Usain Bolt a établi ses records du monde du 100 mètres (9’’58) et du 200 mètres (19’’19) lors des Mondiaux 2009 à Berlin. Depuis, personne n’a couru plus vite que lui sur ces deux distances. Le Jamaïcain a mis un terme à sa carrière d’athlète en 2017, avec huit titres olympiques et onze sacres mondiaux à son palmarès, avant de se consacrer à son rêve d’enfance: devenir footballeur professionnel.

Usain Bolt a d’abord effectué un essai au Borussia Dortmund, avant de participer à un match amical avec Strømsgodset IF, club de première division norvégienne. Le Jamaïcain a ensuite tenté une dernière fois sa chance en A-League australienne. Durant l’été 2018, il s’est entraîné avec les Central Coast Mariners, sans toutefois parvenir à décrocher un contrat professionnel.