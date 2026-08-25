DE
FR

Usain Bolt est fiancé
L'homme le plus rapide du monde va se marier

Usain Bolt va épouser Kasi Bennett, sa compagne depuis 13 ans et la mère de ses trois enfants. Le Jamaïcain lui a demandé sa main lors de la fête organisée pour ses 40 ans.
Publié: 13:13 heures
1/6
Usain Bolt prend son temps en amour.
Photo: keystone-sda.ch
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar Djordjevic

Usain Bolt va se marier. L’homme le plus rapide de l’histoire sur 100 et 200 mètres a demandé la main de sa compagne, Kasi Bennett, lors de la fête organisée pour son 40e anniversaire. En couple depuis 13 ans, les deux Jamaïcains ont trois enfants.

Les futurs mariés ont annoncé l’heureuse nouvelle lundi dans une publication commune sur Instagram. «Un million de moments nous ont conduits jusqu’ici. Oui, pour toujours», ont-ils écrit pour accompagner leur annonce.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Son rêve de devenir footballeur

Usain Bolt a établi ses records du monde du 100 mètres (9’’58) et du 200 mètres (19’’19) lors des Mondiaux 2009 à Berlin. Depuis, personne n’a couru plus vite que lui sur ces deux distances. Le Jamaïcain a mis un terme à sa carrière d’athlète en 2017, avec huit titres olympiques et onze sacres mondiaux à son palmarès, avant de se consacrer à son rêve d’enfance: devenir footballeur professionnel.

Usain Bolt a d’abord effectué un essai au Borussia Dortmund, avant de participer à un match amical avec Strømsgodset IF, club de première division norvégienne. Le Jamaïcain a ensuite tenté une dernière fois sa chance en A-League australienne. Durant l’été 2018, il s’est entraîné avec les Central Coast Mariners, sans toutefois parvenir à décrocher un contrat professionnel.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Articles les plus lus
    Articles les plus lus