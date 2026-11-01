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Le monde de l'athlétisme en deuil
Une ex-championne d'Europe du 1500 m emportée par un cancer à 34 ans

L'athlète irlandaise Ciara Mageean, titrée sur 1500 m aux Européens de 2024 à Rome, a succombé à un cancer de l'intestin dimanche. Elle avait 34 ans.
Publié: il y a 50 minutes
Ciara Mageean a perdu son combat contre le cancer.
Photo: Freshfocus
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AFP Agence France-Presse

L'athlète irlandaise Ciara Mageean, sacrée championne d'Europe du 1500 m en 2024, est décédée dimanche des suites d'un cancer de l'intestin à l'âge de 34 ans, a annoncé sa famille sur Instagram. «A 6h30 ce matin, Ciara a perdu son combat contre le cancer, entourée de ses proches», a écrit sa famille dans un communiqué publié sur son compte Instagram.

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Sacrée championne d'Europe du 1500m à Rome devant la Britannique Georgia Hunter-Bell et la Française Agathe Guillemot, Ciara Mageean avait annoncé en juillet 2025 souffrir d'un cancer. L'athlète originaire de Portaferry en Irlande du Nord avait plus tard révélé qu'il s'agissait d'un cancer de l'intestin en phase avancée, et avait écrit un livre sur son combat contre la maladie – «Ma plus grande course» – publié à l'été 2026.

«Le pays perd une héroïne», a salué le comité olympique irlandais à propos de l'athlète qui a représenté deux fois l'Irlande aux Jeux olympiques, en 2016 et en 2021. Elle devait également participer aux JO 2024 à Paris mais avait dû déclarer forfait à la veille de son entrée en lice en raison d'une blessure à un tendon d'Achille.

Le monde de l'athlétisme en deuil

Les hommages du monde de l'athlétisme se sont multipliés. La Fédération internationale d'athlétisme s'est dite «bouleversée par la perte de Ciara Mageean, une battante sur et hors de la piste qui nous a donné tant de moments de célébration et qui a inspiré tellement de personnes».

«Tu étais tout simplement la plus belle personne qui soit, à tous les égards. Tu vas tellement nous manquer», a aussi réagi l'Australienne Jessica Hull, vice-championne olympique du 1500 m en 2024. «Quelle chance d'avoir pu courir avec toi et surtout d'avoir célébré ensemble sur les lignes d'arrivée.»

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