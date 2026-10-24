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Athlète européenne de l'année
Audrey Werro reçoit les honneurs à Lausanne

La Fribourgeoise Audrey Werro a été élue athlète européenne de l'année samedi à Lausanne. Championne d'Europe et recordwoman suisse du 800 m, elle devient la première Suissesse à recevoir ce prix depuis 1993.
Publié: il y a 7 minutes
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Photo: AP Photo/Matthias Schrader
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ATS Agence télégraphique suisse

Belle distinction pour Audrey Werro! La Fribourgeoise a été désignée athlète européenne de l'année samedi à Lausanne, lors de la cérémonie des Golden Tracks.

La spécialiste du 800 m a été récompensée pour sa remarquable saison. Sacrée championne d'Europe à Birmingham, six fois victorieuse en Diamond League et également lors de l'Ultimate Championship en fin d'année, Audrey Werro a écrasé la concurrence sur le double tour de piste.

L'athlète du CA Belfaux n'a cessé d'améliorer ses performances tout au long de l'année. Elle a notamment battu son record de Suisse lors du Weltklasse de Zurich en août pour devenir la troisième femme la plus rapide de l'histoire sur 800 m (1'53''70).

Nommée au World Athletics Awards

L'année dernière, Audrey Werro avait déjà été désignée «Rising Star» (étoile montante) par European Athletics. Elle s'impose désormais pour la première fois dans la catégorie principale, devenant la première Suissesse à remporter ce prix décerné depuis 1993.

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La Fribourgeoise peut également espérer une distinction au niveau mondial. Elle est nommée dans deux catégories aux World Athletics Awards, qui seront décernés le 29 novembre à Monaco: «moment de l’année» et «athlète féminine de l'année».

Le titre d'athlète européen de l'année a été décerné à l'Italien Gianmarco Tamberi, qui a remporté à Birmingham son quatrième titre de champion d'Europe du saut en hauteur.

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