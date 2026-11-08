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La Fribourgeoise entre dans l’histoire du triathlon
Alanis Siffert remporte l'Ironman de Floride avec un temps canon

Alanis Siffert a marqué l'histoire samedi à l'Ironman de Floride, en 8h07'37. La Fribourgeoise a ainsi établi un record suisse non officiel et décroché son billet pour les Mondiaux d'Ironman 2027 à Hawaï.
Publié: 10:32 heures
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Avec sa performance en Floride, Alanis Siffert est entrée dans l’histoire du triathlon.
Photo: @donaldmiralle for @ironmantri

La Fribourgeoise Alanis Siffert a remporté samedi l'Ironman de Floride. Avec un temps de 8h07'37, la triathlète de 24 ans a établi un record suisse non officiel sur la longue distance.

Siffert a battu de 44 secondes le précédent record détenu par Daniela Ryf. En 2023, Ryf avait réalisé un temps de 8h08'21 lors du Challenge Roth. Selon un communiqué publié par l'équipe de Siffert, le temps réalisé par la Suissesse à Panama City Beach est le quatrième meilleur temps jamais enregistré par une femme sur la distance Ironman.

Après les 3,8 km de natation, Siffert est sortie de l'eau en première position chez les femmes professionnelles, en 51'09. Elle a parcouru les 180 km à vélo en 4h25'57, soit une moyenne de 41 km/h. Son temps au marathon, 2h45, a été particulièrement remarquable.

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La Fribourgeoise avait entamé la course à pied avec un retard de près de deux minutes sur la Britannique Holly Lawrence, mais à l’arrivée, elle devançait Lawrence de 16'19. En Floride, Siffert a battu à la fois le record du parcours du marathon et celui de l'épreuve dans son ensemble. Grâce à cette victoire, elle s'est également assurée une place pour aux Mondiaux d'Ironman 2027 à Hawaï.

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