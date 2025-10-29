Publié: il y a 41 minutes

Méga-deal pour Aidan Hutchinson (25 ans). La star de la NFL, d'origine suisse, a signé un contrat à 181 millions de dollars américains.

Une star de la NFL aux origines suisses signe un contrat record

1/4 Le défenseur vedette gagnera 180 millions de dollars américains sur quatre ans. Photo: AP

Björn Lindroos

Aidan Hutchinson vient d'empocher le gros lot. Le défenseur vedette des Lions de Detroit a signé un contrat spectaculaire de quatre ans. Il touchera jusqu’à 181 millions de dollars, dont 141 millions garantis.

Un record pour la NFL: jamais un joueur autre qu’un quarterback n’avait bénéficié d’un montant garanti aussi élevé. En termes de salaire annuel, Aidan Hutchinson se place désormais au deuxième rang des défenseurs les mieux rémunérés de la ligue, avec 45 millions par an, juste derrière Micah Parsons (26 ans) des Green Bay Packers, qui gagne 47 millions.

Des origines éloignées, mais loin d'être reniées

Il inscrit ainsi un petit chapitre de l’histoire de la NFL suisse. Aidan Hutchinson a en effet des racines en Suisse: son arrière-grand-père a grandi au Tessin avant de s’installer aux États-Unis, où il a fondé sa famille. Fier de ses origines, la star de la NFL arbore le drapeau suisse sur son casque lors des matchs.

Aidan Hutchinson ne peut pas se contenter de célébrer son contrat record: sur le plan sportif, tout va également bien. Ses Detroit Lions ont remporté cinq de leurs sept matchs jusqu’à présent et se dirigent vers les playoffs. L’équipe du Michigan figure parmi les favorites pour le Super Bowl, ce qui pourrait offrir au club son tout premier titre.