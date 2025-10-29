À Thoune, croit-on au titre de champion?

Toujours leader après sa victoire 3-0 contre Winterthour, Thoune assume ses rêves de grandeur. Entre un président ambitieux et un entraîneur inspiré, le promu continue d’impressionner par sa sérénité et sa constance.

1/4 Huitième victoire en onze matches. Dans l'Oberland bernois, ils ont actuellement beaucoup de choses à fêter. Photo: keystone-sda.ch

Simon Strimer

Mauro Lustrinelli (49 ans) avance une idée forte après la large victoire 3-0 contre Winterthour. L’entraîneur de Thoune sourit: «Rêver fait du bien. Cela stimule la dopamine, ça donne envie de jouer. Je pense même qu’il faut rêver».

L’étonnant promu abordera le mois de novembre en tête du championnat, avec quatre points d’avance sur son dauphin. Et Mauro Lustrinelli n’a aucune intention de tempérer les propos ambitieux de son président. Avant la rencontre, Andres Gerber (52 ans) avait évoqué sur SRF Sportpanorama les rêves de titre du club. Réponse de son coach: «Quand on est enfant, on rêve beaucoup. En grandissant, on perd un peu cette capacité, on devient trop sérieux». Chez lui, les rêves sont donc assumés.

«C’est bien de se positionner»

Andres Gerber avait déclaré à propos d’un éventuel titre: «Notre première place n’est pas volée. C’est le fruit d’un travail propre et honnête. Je ne vois donc pas pourquoi nous devrions écarter cette idée». Ce travail s’est encore vu lors du onzième match de la saison contre Winterthour. Après avoir mené 2-0, Thoune a joué plus de cinquante minutes en infériorité numérique. Sans jamais en donner l’impression. Mieux encore, les Bernois ont ajouté un troisième but, tout en maîtrisant parfaitement la fin de rencontre.

«Je trouve qu’Andres Gerber a bien résumé la situation», estime le gardien Niklas Steffen (24 ans). «Avant, à Thoune, on n’osait pas trop afficher ses ambitions. L’an dernier, nous avions déjà affirmé vouloir monter. C’est bien, je trouve, de se positionner clairement.»

Le son de cloche est le même à Winterthour

Reste à savoir si Thoune, désormais favori, saura aussi dominer les équipes plus modestes. Jusqu’ici, le promu avait parfois peiné contre des adversaires supposés plus faibles, comme Breitenrain, alors qu’il brille face aux gros calibres. Ce week-end, il a prouvé qu’il savait aussi imposer sa loi face aux outsiders. De quoi ravir Mauro Lustrinelli: «Nous avons disputé onze matches de championnat, et livré onze bonnes prestations».

Patrick Rahmen, l’entraîneur de Winterthour, a, lui aussi, salué le travail du club bernois. «Il y a à Thoune une vraie continuité: un entraîneur en place depuis longtemps, un groupe stable. C’est peut-être ce qui manque aujourd’hui au football suisse, où tout change trop vite.»

Un discours proche de celui du gardien servettien Joël Mall, après la défaite des Genevois à Thoune il y a deux semaines.



