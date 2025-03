Franziska Biner (Le Centre du Haut-Valais) a décroché la majorité absolue au premier tour de l'élection au Conseil d'Etat valaisan. La Zermattoise a devancé Christophe Darbellay (Le Centre), Mathias Reynard (PS), Franz Ruppen (UDC) et Stéphane Ganzer (PLR).

Seule femme parmi les candidats à l'élection au Conseil d'Etat, Franziska Biner a terminé en tête du premier tour.(Archives) Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Selon les résultats définitifs, Franziska Biner a obtenu 51'149 voix, soit 729 suffrages de plus que la majorité absolue. La députée au Grand Conseil du Mitte Oberwallis a devancé son colistier Christophe Darbellay (2e, 41'376). Quatre ans après le retrait d'Esther Waeber-Kalbermatten, Franziska Biner est la deuxième femme à entrer au gouvernement valaisan.

Mathias Reynard du Parti socialiste (PS) termine à la troisième place (41'368), devant Franz Ruppen de l'Union démocratique du centre (UDC) (37'341). Cinquième, Stéphane Ganzer (32'692 voix) a devancé de 13'152 suffrages, l'écologiste Emmanuel Revaz (19'540).

Le citoyen de Salvan et les cadres de son parti ont jusqu'à mardi, pour choisir ou non de se lancer dans un second tour prévu le 23 mars. Le taux de participation a atteint 45,57% contre 60,84% en 2021.