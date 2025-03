Sauver les saisonniers sans logement: les communes en action

1/5 Celui qui veut construire un nouvel hôtel à Zermatt doit présenter des logements pour les employés. Photo: Keystone

Lucien Fluri

Dans les régions touristiques suisses, le salaire n'est plus le critère décisif lors des entretiens d'embauche. «La question plus importante est de savoir s'il y a une possibilité de logement», explique Thomas Egger. Directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), il décrit une pénurie de logements plus importante dans certaines régions touristiques qu'à Zurich ou Genève.

La situation est particulièrement difficile pour les logements destinés aux employés des hôtels ou des remontées mécaniques. «Le marché des résidences secondaires dans l'espace alpin s'est vidé», affirme Thomas Egger. «C'est une évolution dramatique».

De nombreux habitants peinent à trouver un logement abordable et la situation est encore pire pour les employés saisonniers dans le secteur du tourisme. Étant donné qu'ils restent peu de temps, ils n'obtiennent souvent pas de logement. «Les bailleurs veulent des locataires permanents», explique Thomas Egger. Conséquence: «Le recrutement de personnel qualifié est beaucoup plus compliqué». Les logements chers n'entrent souvent pas en ligne de compte dans les métiers du tourisme, comme la restauration.

Les communes interviennent sur le marché

On observe une pénurie de logements dès que le taux de logements vacants est de 1,0. Ce taux est de 0 à la Lenk et 0,4 à Zermatt. Dans toutes les communes touristiques, il a diminué de moitié entre 2020 et 2023, passant de 1,5 à 0,75. La raison? D'une part, des lois plus strictes sur l'aménagement du territoire qui limitent l'activité de construction et d'autre part, une augmentation de la demande de logements en montagne depuis le Covid.

Thomas Egger considère que les employeurs sont les premiers responsables. Les remontées mécaniques de Grimentz dans le Valais, par exemple, ont loué des appartements pour leurs employés, et certains hôtels font de même. Mais entre-temps, les pouvoirs publics interviennent de plus en plus sur le marché et édictent même parfois des réglementations. C'est ce que montrent les exemples suivants:

Plusieurs communes encouragent la construction de logements d'utilité publique, par exemple des coopératives. Elles peuvent aussi le faire en cédant des terrains en droit de superficie. Dans les Grisons, le canton est en train de promouvoir les coopératives d'habitation dans les régions montagneuses afin qu'elles proposent des logements à des conditions intéressantes.





La commune de Sumvitg dans les Grisons va plus loin: elle a édicté une zone pour les logements du personnel.





Zermatt dans le Valais dispose d'une zone de planification: les hôteliers doivent prouver qu'ils disposent de logements pour leurs employés avant de délivrer le permis de construire.





La commune valaisanne d'Obergoms a transformé des quartiers militaires inutilisés en chambres pour les employés.





Interlaken et Unterseen dans le canton de Berne limitent la location temporaire de résidences principales via Airbnb.





N'est-ce pas problématique que les pouvoirs publics interviennent de plus en plus sur le marché? Ce sont en premier lieu les entreprises touristiques qui en sont responsables, d'après Thomas Egger. Néanmoins, les interventions sont justifiées, selon lui. «Il y a une défaillance du marché», affirme-t-il.

Le plus important est de discuter du problème. Les communes ont également un devoir à cet égard. Elles ont la possibilité de réunir les acteurs concernés autour d'une table. Thomas Egger lui-même veut le faire: en avril, le Groupement pour les régions de montagne organise une conférence sur ce thème. Il s'agira de montrer, à l'aide d'exemples, comment le problème peut être désamorcé.