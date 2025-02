Les loyers les moins chers de Suisse se trouvent dans ces 3 cantons romands

1/5 En 2023, une location d'appartement en Suisse coutait en moyenne 1451 francs par mois. Photo: PIUS KOLLER

Robin Wegmüller

Cela ne surprendra personne: en Suisse, l'offre, la demande, et donc le coût de la vie sont grandement déterminés par le canton dans lequel vous vivez. Par exemple, si vous habitez à Fribourg, vous débourserez moins d'argent au moment de payer vos primes d'assurance maladie que vos voisins Vaudois.

Mais qu'en est-il des loyers et plus largement de la façon de se loger? Quels cantons sont les mieux lotis en la matière et lesquels vous promettent une recherche d'appartement ardue? Les nouveaux chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) permettent non seulement de répondre à ces questions, mais ils éclairent également sur la façon qu'ont les Suisses de se loger. Blick fait le point.

Dans quel canton le loyer moyen est-il le moins élevé?

En Suisse, 2,4 millions de ménages sont locataires. Toutes tailles d’appartements confondues, le prix moyen en location s'est établi à 1451 francs en 2023. Et les Romands sont globalement bien lotis (sauf les Genevois), puisque c'est dans les cantons de Zoug, Zurich et Schwytz que les loyers sont le plus chers.

Ce sont même trois cantons romands qui ferment le classement. Tout en bas de l'échelle, on trouve les Jurassiens, qui ne paient que 981 francs de loyer en moyenne, soit presque deux fois moins que leurs compatriotes Zougois, qui déboursent en moyenne 1931 francs chaque mois. Le reste du podium des cantons aux plus faibles loyers est complété par Neuchâtel (1070 francs par mois) et par le Valais (1206 francs par mois).

D'ailleurs, c'est dans le Valais et dans le Jura que la proportion de logements en location est le plus faible, puisqu'elle s'établit respectivement à 42% et à 44%. Autrement dit, les prix des loyers restent faibles, malgré une offre relativement restreinte. Bâle-Ville remporte le prix du canton disposant du plus fort taux de logements en location (83% sur l'ensemble des logements).

Les Suisses vivent-ils plutôt seuls ou à plusieurs?

En 2023, la composition des ménages suisses a été très variée. On relèvera toutefois que 37,3% des ménages ne comptaient qu'une seule personne cette année-là. Un chiffre extrêmement élevé, qui ne manquera pas d'alimenter les débats sur la pénurie de logements. Avec une proportion de 26,8%, les couples sans enfant demeurent la deuxième plus grande catégorie de ménages en Suisse.

Viennent ensuite les couples avec enfants de moins de 25 ans (23,6 %) et les ménages monoparentaux avec enfants de moins de 25 ans (4,9 %). Les 7,4% restants sont occupés par d'autres ménages composés de plusieurs personnes, par exemple les colocations.

Quelle est la taille moyenne des logements en Suisse?

Fin 2023, la Suisse comptait 4'794'354 logements. Les appartements de 3 ou 4 pièces représentent plus de la moitié de ce total. Suivent les 2 pièces et les 5 pièces qui, mis ensemble, constituent 15% des logements du pays. La part des logements de plus de 6 pièces s'établit à 9%, tandis que celle des studios n'atteint que 7%.

Dans les cantons urbains, les petits logements sont particulièrement nombreux. A Genève, 16,1% des logements ne disposent que d'une seule pièce. Avec 24%, le canton de Bâle-Ville est le canton qui dispose de la plus forte proportion de deux pièces. Il faut aller du côté d'Appenzell Rhodes-Intérieures pour trouver le plus haut ratio de logements spacieux: là-bas, près d'un logement sur trois compte... 6 pièces ou plus!

Le logement moyen est-il peuplé?

En 2023, un logement abritait 2,2 personnes en moyenne. Adapté à la taille du logement, ce chiffre est de 1,4 pour les 2 pièces, de 1,9 pour les 3 pièces. Les appartements de 4 pièces abritent 2,5 personnes en moyenne. Celle-ci grimpe à 2,8 pour les cinq pièces.

Ces chiffres sont restés plutôt stables depuis les années 2000. Si l'on regarde encore plus loin dans le temps, on constate qu'aujourd'hui, les logements en question accueillent de moins en moins de personnes. En 1970, 3,4 personnes vivaient en moyenne dans une quatre pièces, soit presque une personne de plus qu'aujourd'hui.