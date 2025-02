1/5 Les personnes âgées vivent souvent dans des appartements trop grands. (image symbolique) Photo: imago/Westend61

Nastasja Hofmann

Déménager enfin après les études, trouver son logement en ville, son premier appartement: c'est le rêve de beaucoup de jeunes. Mais pour bon nombre d'entre eux, l'enthousiasme est vite douché. Lorsque l'on trouve enfin quelque chose qui convient sur les portails correspondants, les files d'attente pour les visites sont interminables. Pour finalement souvent essuyer un refus.

Un espace de vie «nécessaire pour les familles»

Une nouvelle étude commandée par l'Office fédéral du logement fait froncer les sourcils. «De nombreuses personnes âgées en Suisse disposent d'un logement bon marché, central et spacieux», peut-on y lire. Les auteurs de l'étude, de la Haute école de Lucerne, poursuivent: «Les personnes âgées vivent souvent dans des logements qui dépassent leurs besoins actuels en termes de surface habitable, alors que cet espace de vie serait absolument nécessaire pour les familles».

Déménager? Pas si simple

La question de pourquoi les personnes âgées ne déménagent pas peut donc se poser. Ce n'est pas aussi simple que cela. Car si les seniors restent dans leur maison, c'est pour des raisons intrinsèques à leur situation. Le prix avantageux du loyer ou les bons souvenirs qui les lient à leur logement. Mais pas uniquement: dans de nombreux immeubles, il manque un ascenseur ou l'appartement n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Solitude et coûts

Un autre point est la solitude des personnes âgées. Avec la perte du ou de la partenaire, il ne faut pas seulement faire face au loyer, à la caisse maladie et à d'autres dépenses avec une rente soudainement plus faible. Déménager serait souvent plus coûteux. De plus, l'environnement social le plus proche disparaît. Il manque soudain quelqu'un pour jouer au jass ou simplement pour discuter. Il n'est pas rare que cela entraîne des problèmes psychiques. L'étude estime donc qu'il est nécessaire d'agir pour faciliter les conditions de logement des personnes âgées — et ainsi lutter contre la pénurie de logements. Ainsi, il faudrait construire davantage de logements accessibles à proximité des établissements de soins ou des maisons de retraite. En outre, ce groupe d'âge devrait aussi trouver des annonces de logement, qui sont aujourd'hui surtout en ligne. Cela ne facilite pas non plus les choses.