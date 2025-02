Peu de déménagements des seniors malgré l'évolution des besoins

Une étude de l'Office fédéral du logement révèle que les seniors suisses vivent souvent dans des logements spacieux et bon marché. Cependant, l'accessibilité et l'isolement posent des défis majeurs pour cette population vieillissante.

De nombreuses personnes âgées en Suisse occupent des logements bon marché, bien situés et spacieux. Toutefois, l'accessibilité et l'isolement sont des défis pour cette catégorie de personnes, selon une étude de l'Office fédéral du logement (OFL).

La Suisse, comme d'autres pays, est confrontée au vieillissement de sa population. Elle comptera d'ici 2035 plus de 800'000 personnes âgées de plus de 80 ans. Parallèlement, la population totale augmente. Ces tendances démographiques posent des défis en termes de logement.

Etude sur les mouvements

L'OFL a commandé une étude auprès de la Haute école de Lucerne. Celle-ci, publiée jeudi, constate que peu de seniors déménagent, malgré l'évolution de leurs besoins. En 2022, seuls 5,1% des plus de 76 ans ont déménagé. Quand ces personnes âgées déménagent malgré tout, la plupart d'entre elles restent dans la même région. Et près de la moitié entrent en EMS.

Le fait que la majorité des personnes âgées vit dans des logements spacieux (en moyenne environ 65 m2 par personne), proches de toutes les commodités et bien desservis, explique cette faible mobilité résidentielle. De plus, nombre d'entre eux sont émotionnellement attachés à leur chez-soi.

Quelque 73% des plus de 76 ans vivent dans des immeubles collectifs, et beaucoup sont au bénéfice d'un bail déjà ancien, à prix avantageux. Leur loyer médian brut par mètre carré est inférieur de 20% à celui des 26-45 ans. Tout déménagement implique donc des loyers sensiblement plus élevés ainsi que des frais de déménagement. Les femmes seules, qui perçoivent des rentes moindres, sont particulièrement concernées.

Plusieurs défis

L'OFL souligne toutefois que continuer à vivre dans le logement que l'on occupe de longue date peut s'avérer problématique. Plus de 60% des personnes de plus de 76 ans occupent des logements construits à une époque où les normes de construction ne tenaient pas compte des critères d'accessibilité. Il est ainsi plus difficile de poursuivre une vie autonome, et les risques de chutes et d'autres problèmes de santé s'aggravent.

L'isolement représente aussi un défi: 77% des personnes âgées vivent seules ou exclusivement avec des personnes du même groupe d'âge. Le problème de solitude, qui touche en particulier les femmes, peut nuire à la santé physique et mentale. Cela met en avant le besoin de réseaux et de service de soutien.

L'étude conclut que des mesures doivent être prises pour répondre aux besoins des personnes âgées. Il faudrait que celles-ci soient mieux intégrées dans les marchés du logement ordinaires. Le but est de créer des logements sûrs et agréables à vivre, qui favorisent la qualité de vie des aînés.

Des rénovations doivent avoir lieu, en fonction des besoins de ce groupe de personnes. Il s'agit aussi de construire de manière accessible et de créer des logements entretenant un lien étroit avec un établissement de soins. Les seniors doivent encore être soutenus dans leur cadre de vie existant, pour qu'ils puissent vivre de manière autonome le plus longtemps possible.