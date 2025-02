Cinq villages vaudois où il est (encore) possible d'acheter une maison

Les prix de l’immobilier explosent en Suisse romande. Si Genève reste la ville la plus chère, certains villages vaudois offrent encore des maisons abordables. Tour d’horizon des communes où devenir propriétaire sans se ruiner reste possible.

La maison où vécut l'actrice Audrey Hepburn, à Tolochenaz (VD), ne figure évidemment pas dans ce classement. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

C'est un peu comme si moins et plus faisaient plus... Depuis fin 2022, le coût annuel de la propriété a baissé d’environ 30%, mais la demande a explosé, entraînant une forte hausse des prix de l’immobilier, relève la «Tribune de Genève».

Le quotidien a découpé les territoires genevois et vaudois pour comparer les prix des maisons et des appartements par commune. Genève est systématiquement plus cher. Au minimum, il faut débourser 900'000 francs pour une villa de 3 à 3,5 pièces, par exemple à Chancy. À l'inverse, sur la commune de Chêne-Bougeries, où a notamment vécu Alain Delon, il faut débourser plus de 1,6 million pour une maison de la même taille.

Dans le canton de Vaud, les prix sont plus doux. Même si la capitale, Vevey ou le village de Saint-Saphorin, en Lavaux, font grimper les prix: Les maisons les plus petites s'y achètent à plus de 950'000 francs. Mais les ménages peuvent encore compter sur des communes où la propriété est accessible aux moins fortunés. Voici donc cinq villages vaudois où il est encore possible de s'offrir un domaine. Les maisons de 3-3, 5 pièces y coûtent moins de 500'000 francs, et les plus vastes, entre 6 et 6,5 pièces, moins de 1,2 million.

Avenches

La localité du district de la Broye-Vully se situe à 1h11 de Lausanne. Pour 4295 habitants, la ville accueille des événements culturels majeurs tels que le festival Rock Oz'Arènes et l'Avenches Tattoo. La ville est aussi réputée pour ses arènes romaines.

Ormont-Dessous

La commune montagnarde d'Ormont-Dessous, dans le district d'Aigle, réunit 1211 habitants. Elle est partagée en plusieurs localités, dont la station touristique des Mosses. Pour l'ambiance, Ormont-Dessous organise tous les dimanches de juin à septembre le plus haut marché et brocante de Romandie. On peut évidemment y faire de la randonnée et du trail.

Lavey-Morcles

Une bonne raison d'emménager à Lavey-Morcles, commune du district d'Aigle (encore)? Ses 1022 habitants sont appelés les Rocans. On y fait du ski, on y célèbre le carnaval... Mais la commune est surtout connue pour les Bains de Lavey. Et les locaux paient l'entrée moins cher.

Corbeyrier

On vous le donne en mille: c'est dans le district d'Aigle. Si vous êtes amateur de culture celte, vous pourriez bien être tenté de devenir le 465ème Robaleu, du gentilé de la commune. Elle est connue pour son Festival Celtique, qui se tient tous les deux ans. Un événement de deux jours avec moult concerts de musique celtique traditionnelle et contemporaine, des spectacles en forêt, des artisans et des expositions.

Premier

Si les alentours d'Aigle ne vous tentent pas, les Premiolets pourraient bien vous accueillir dans le Jura-Nord vaudois. Avec 233 habitants, Premier ne dispose pas d'infrastructures culturelles majeures. Mais la nature y est belle. En sautant dans votre voiture, vous serez aux Grottes de Vallorbe en quinze petites minutes.