Leo VonlanthenJournaliste Blick
Une passante a perdu la vie, happée et écrasée par un tram, jeudi matin à Zurich. Elle voulait traverser les voies près d'une station, lorsque la rame l'a percutée.
L'accident mortel est survenu à proximité du bâtiment central de l'Université et de l'Hôpital universitaire de Zurich. Les secours n'ont pu que constater le décès de la malheureuse, lorsqu'ils l'ont extraite du châssis du tram, écrit la police municipale.
La victime n'a pas encore pu être identifiée. Une enquête devra établir les circonstances de l'accident.
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