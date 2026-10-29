Une passante est décédée jeudi matin à Zurich, percutée par un tram alors qu’elle traversait les voies. Les secours n’ont pu que constater son décès sur place.

Une passante décède après avoir été percutée par un tram à Zurich

Une passante décède après avoir été percutée par un tram à Zurich

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une passante a perdu la vie, happée et écrasée par un tram, jeudi matin à Zurich. Elle voulait traverser les voies près d'une station, lorsque la rame l'a percutée.

L'accident mortel est survenu à proximité du bâtiment central de l'Université et de l'Hôpital universitaire de Zurich. Les secours n'ont pu que constater le décès de la malheureuse, lorsqu'ils l'ont extraite du châssis du tram, écrit la police municipale.

La victime n'a pas encore pu être identifiée. Une enquête devra établir les circonstances de l'accident.