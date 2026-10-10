Un homme ayant pénétré dans l'enclos à tigres a été attaqué par un fauve samedi au Yorkshire Wildlife Park, selon le «Daily Mail». Il est décédé sur place.

Un homme tué par un tigre dans un zoo en Grande-Bretagne

Un homme tué par un tigre dans un zoo en Grande-Bretagne

Il a pénétré dans l'enclos

Gabriel Knupfer

Drame au Yorkshire Wildlife Park en Grande-Bretagne: un tigre a tué un homme devant de nombreux visiteurs ce samedi.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent l'homme assis dans l'enclos, tandis que le fauve le mord plusieurs fois dans le dos. L'homme crie «stop» et écarte les bras, mais le tigre ne le lâche pas.

Pourquoi était-il dans l'enclos?

Les employés et les secours ont d'abord tenté en vain de faire fuir l'animal. Selon le «Daily Mail», l'homme est mort sur place de ses blessures. On ignore pourquoi il a pénétré dans l'enclos.

«Le tigre est resté dans l'enclos après l'incident et il n'y a aucun danger supplémentaire pour le public», a indiqué la police du South Yorkshire.