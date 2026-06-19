Dans un zoo anglais, un enfant de trois ans s'est retrouvé jeudi dans l'enclos des crocodiles. Un suspect a été arrêté, interrogé, puis relâché vendredi sous contrôle judiciaire.

Un suspect relâché après qu'un enfant se soit retrouvé dans l'enclos des crocodiles

Un suspect relâché après qu'un enfant se soit retrouvé dans l'enclos des crocodiles

AFP Agence France-Presse

La police britannique cherche à élucider les circonstances dans lesquelles un enfant de trois ans a été blessé après s'être retrouvé dans l'enclos des crocodiles d'un zoo, des faits pour lesquels un homme arrêté jeudi a été libéré vendredi sous contrôle judiciaire, ont indiqué les enquêteurs.

Dans son communiqué, la police précise que cet homme de 30 ans, originaire du Norfolk, a été «jugé inapte à être interrogé». Il est soupçonné de tentative de meurtre. Elle n'a pas précisé les raisons de cette inaptitude.

La victime, un garçonnet de 3 ans, que le suspect ne connaissait pas, se trouve toujours à l'hôpital dans un état critique, mais stable, selon cette même source.

L'enquête se poursuit

«Notre enquête se poursuit afin de comprendre les circonstances entourant cet incident bouleversant», qui fait la une de la quasi-totalité des journaux britanniques vendredi, a déclaré l'inspectrice Verity McCann, citée dans le communiqué.

La police a simplement évoqué des faits «impliquant un garçon de 3 ans qui (...) s'est retrouvé dans l'enclos des crocodiles». L'enfant a ensuite été «sorti de l'eau par le personnel du zoo et a reçu des soins médicaux sur place avant d'être transporté à l'hôpital».

Plusieurs médias britanniques, dont le journal The Times, ont raconté que c'est l'épouse du propriétaire du zoo qui aurait sauvé la vie du garçon en se précipitant dans l'enclos.

Le zoo Johnsons's of Old Hurst indique sur son site internet accueillir plus d'une centaine d'animaux, dont des lions, des tigres, et une ferme de crocodiles.



