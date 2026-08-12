Quinze corps ont été retrouvés dans le lac Kariba, au Zimbabwe, après le chavirage d’un ferry mardi. Au moins 27 personnes sont toujours portées disparues, tandis que 77 rescapés ont été secourus sur Long Island.

Un navire chavire sur un lac au Zimbabwé, 27 disparus

Un navire chavire sur un lac au Zimbabwé, 27 disparus

AFP Agence France-Presse

Quinze corps ont été repêchés dans le lac Kariba au Zimbabwe après le chavirage mardi d'un bateau de transport, a indiqué mercredi le service de secours de ce pays d'Afrique australe en faisant état d'au moins «27 personnes portées disparues».

Ce ferry, qui assurait la liaison entre la ville de Kariba et plusieurs îles et villages de pêcheurs sur ce lac artificiel à la frontière nord du pays avec la Zambie, a chaviré la veille à la suite du mauvais temps et de fortes vagues, d'après les médias locaux.

Le navire, d'une capacité de 90 personnes, comptait à son bord 5 membres d'équipages et 114 passagers adultes, a précisé dans un communiqué l'Unité de protection civile (CPU) du pays, chargée de la gestion des secours. Il transportait aussi un «nombre non précisé d'enfants n'ayant pas l'âge requis pour être munis d'un billet».

«Une vague a frappé le bateau»

Un témoin a indiqué à l'AFP que le bateau est parti comme à son habitude, malgré le mauvais temps. «Une vague a frappé le bateau, affecté le moteur et provoqué son arrêt», indique ce témoin.

Ce témoin précise également que le parc national de Matusadona voisin a immédiatement dépêché un hélicoptère. Des bateaux et des plongeurs se sont également rendus sur les lieux, mais les opérations de secours ont été compliquées par le mauvais temps qui a notamment empêché les plus petites embarcations de rallier les lieux.

Les passagers secourus, au nombre de 77, se trouvent sur Long Island, au milieu du lac, a déclaré la CPU. «Une unité de plongée a été acheminée par hélicoptère pour mener des opérations de recherche et de sauvetage sur le lieu de l'accident», a-t-elle ajouté. Le lac Kariba, situé à plus de 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Harare, constitue le plus grand lac artificiel du monde en volume.