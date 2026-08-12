DE
FR

Plus de 70 passagers sauvés
Un navire chavire sur un lac au Zimbabwé, 27 disparus

Quinze corps ont été retrouvés dans le lac Kariba, au Zimbabwe, après le chavirage d’un ferry mardi. Au moins 27 personnes sont toujours portées disparues, tandis que 77 rescapés ont été secourus sur Long Island.
Publié: 09:17 heures
|
Dernière mise à jour: 09:18 heures
Le drame s'est produit sur le lac Kariba.
Photo: De Agostini via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quinze corps ont été repêchés dans le lac Kariba au Zimbabwe après le chavirage mardi d'un bateau de transport, a indiqué mercredi le service de secours de ce pays d'Afrique australe en faisant état d'au moins «27 personnes portées disparues».

Ce ferry, qui assurait la liaison entre la ville de Kariba et plusieurs îles et villages de pêcheurs sur ce lac artificiel à la frontière nord du pays avec la Zambie, a chaviré la veille à la suite du mauvais temps et de fortes vagues, d'après les médias locaux.

Le navire, d'une capacité de 90 personnes, comptait à son bord 5 membres d'équipages et 114 passagers adultes, a précisé dans un communiqué l'Unité de protection civile (CPU) du pays, chargée de la gestion des secours. Il transportait aussi un «nombre non précisé d'enfants n'ayant pas l'âge requis pour être munis d'un billet».

«Une vague a frappé le bateau»

Un témoin a indiqué à l'AFP que le bateau est parti comme à son habitude, malgré le mauvais temps. «Une vague a frappé le bateau, affecté le moteur et provoqué son arrêt», indique ce témoin.

Ce témoin précise également que le parc national de Matusadona voisin a immédiatement dépêché un hélicoptère. Des bateaux et des plongeurs se sont également rendus sur les lieux, mais les opérations de secours ont été compliquées par le mauvais temps qui a notamment empêché les plus petites embarcations de rallier les lieux.

Les passagers secourus, au nombre de 77, se trouvent sur Long Island, au milieu du lac, a déclaré la CPU. «Une unité de plongée a été acheminée par hélicoptère pour mener des opérations de recherche et de sauvetage sur le lieu de l'accident», a-t-elle ajouté. Le lac Kariba, situé à plus de 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Harare, constitue le plus grand lac artificiel du monde en volume.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus