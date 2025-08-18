Les 5 atouts de Trump pour imposer sa paix en Ukraine

Lors qu'il recevra le président ukrainien et les dirigeants européens à la Maison-Blanche ce lundi 18 août, Donald Trump aura 5 cartes en main. Les voici.

1/5 Donald Trump a ramené de sa rencontre avec Poutine des promesses de ce dernier. Lesquelles? Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Il aurait cédé face à Vladimir Poutine lors de leur sommet en Alaska, le 15 août. Il s’apprêterait à imposer à l’Ukraine la cession d’une partie de ses territoires occupés par l’armée russe. Il serait prêt à lever les sanctions américaines sur la Russie. Toutes ces intentions sont prêtées à Donald Trump. Vrai? Faux? On le verra dans la journée lors de ses rencontres successives avec Volodymyr Zelensky, puis avec les sept dirigeants européens qui ont fait le déplacement à Washington. Mais dans tous les cas de figure, Trump a 5 atouts majeurs.

Trump joue à domicile

Cela ressemble fort à une convocation, même si les Européens ont dû batailler pour pouvoir être reçus aux côtés de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Lequel sera d'abord reçu séparément, au risque de se retrouver dans une «embuscade» similaire à celle du 28 février. Le lieu, c’est évident, est très important. Donald Trump endossera le rôle qu’il affectionne: celui de «patron», de «boss» avec autour de lui des alliés qui dépendent entièrement de sa volonté. Ses visiteurs sont donc tous sous pression. Il est le maître du jeu et il va le montrer aux télévisions du monde entier.

Trump a un accord de Poutine

Quel accord? C’est très difficile à dire car les informations publiées dans la presse depuis le sommet en Alaska sont contradictoires. Deux points sont essentiels. Le président russe aurait mis sur la table une proposition «d’échanges de territoires», qui revient en fait à modifier les frontières internationalement reconnues de l’Ukraine. Echange ou cession pure et simple en contrepartie d’un gel de la ligne de front? Deuxième accord obtenu de Poutine: des garanties de sécurité pour l’Ukraine inspirées de celles de l’OTAN. Tout ça n’est pas clair. C’est voulu de la part de Washington. Mais Trump a bien quelque chose à proposer.

Trump va vite, et il sait faire

Prendre tout le monde de court. Obliger à des décisions rapides. Convoquer d’ici quelques jours un sommet tripartite avec Poutine et Zelensky. Trump veut une paix «TGV» parce qu’il aime cette méthode. C’est pour cette raison qu’il a interrompu le sommet en Alaska, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’aller plus loin sur la future coopération économique avec la Russie. Laquelle demeure son objectif. En face? Les Européens sont unis, mais pris de court. Zelensky est sous pression. La vitesse est l’atout-maître de l’ancien promoteur immobilier âgé de 79 ans.

Trump a le plus gros marteau

Le rapport de force est simple. Il fait mal. Sans l’appui militaire des Etats-Unis, les Européens ont toujours dit qu’ils ne déploieraient pas de troupes en Ukraine, même au sein d’une force de «réassurance» éloignée du front. Vont-ils, ce lundi, changer d’avis? C’est très peu probable. Trump a le plus gros marteau, à savoir la force militaire de son pays. S’il arme l’Ukraine et s’il garantit la sécurité de ce pays, cela fait une énorme différence. Les sanctions américaines sont aussi un marteau qui peut faire très mal à la Russie. Attention toutefois: ce président change souvent d’avis. Le manche du marteau est très souple…

Trump «tient» les Européens

Il ne faut pas l’oublier: tous les alliés européens qui seront présents à la Maison Blanche sont «tenus» par les Etats-Unis. La preuve en a été apportée sur le plan commercial par la reddition de l’UE face à l’administration Trump, qui lui a infligé 15% de droits de douane, assortis de promesses d’investissements (600 milliards d’euros) et d’achats énergétiques (750 milliards). Trump est aussi le patron de l’OTAN, l’Alliance atlantique. Il fournit les armes les plus performantes, comme les F-35 ou les missiles antiaériens Patriot. Confronter Trump est possible. Le fâcher durablement est beaucoup plus compliqué.