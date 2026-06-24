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Des milliers de plaintes
YouTube esquive un procès contre un ado sur sa santé mentale

Un adolescent de Floride accuse YouTube de nuire à sa santé mentale. La plateforme a évité un procès en concluant un accord à l'amiable, sans reconnaissance de responsabilité.
Publié: il y a 13 minutes
Un adolescent de Floride accuse YouTube de nuire à sa santé mentale.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

YouTube, trois mois après une condamnation inédite dans une affaire similaire, a conclu une transaction à l'amiable, au montant confidentiel, avec un jeune Américain de 15 ans qui accuse la plateforme de Google et d'autres réseaux sociaux d'avoir nui à sa santé mentale.

«Cette affaire a été résolue à l'amiable et nous restons concentrés sur le développement de produits adaptés à l'âge des utilisateurs et de contrôles parentaux à la hauteur de cet engagement», a déclaré à l'AFP José Castaneda, porte-parole de Google, en confirmant l'accord dévoilé mardi par la BBC. «La décision de YouTube de régler cette affaire avant d'avoir à affronter un jury parle d'elle-même», ont réagi les avocats du plaignant, John Morgan et Emily Jeffcott.

Les dirigeants de ces entreprises «élaborent depuis des années des stratégies pour accrocher les enfants dès le plus jeune âge» au moyen de fonctionnalités «insidieuses» comme la lecture automatique et le défilement infini, dans le but d'«accroître leurs profits au détriment de la santé mentale de notre jeunesse», ont-ils ajouté.

L'accord choisi par Google pour éviter un nouveau procès n'implique aucune reconnaissance de responsabilité. Meta (Instagram, Facebook), TikTok et Snapchat restent, eux, toujours visés par ce procès, le deuxième du genre aux Etats-Unis, censé s'ouvrir le 27 juillet à Los Angeles.

Des milliers de plaintes déposées

Le plaignant, désigné par ses initiales R.K.C., est un adolescent afro-américain de Floride qui affirme que des années d'usage compulsif des réseaux sociaux ont contribué à de graves troubles psychologiques – anxiété, dépression et idées suicidaires – pour lesquels il est toujours suivi.

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Son dossier a été retenu pour organiser un nouveau procès test censé servir de mètre-étalon pour la résolution de milliers de plaintes déposées aux Etats-Unis qui accusent les réseaux sociaux d'avoir provoqué une explosion des troubles de santé mentale chez les jeunes.

Une première historique

Un premier procès concernant une jeune femme de 20 ans, K.G.M, a débouché en mars: un jury de Los Angeles a condamné Meta et Google à lui verser six millions de dollars, une première historique. Snap et TikTok, également visés, avaient choisi une transaction à l'amiable au montant inconnu avant le procès.

En mai, Meta, Snap, TikTok et YouTube ont signé des transactions confidentielles avec un district scolaire du Kentucky, dont le dossier devait servir de test à 1.200 autres, évitant un autre procès référence, à Oakland, près de San Francisco. Dans un dossier distinct qui pourrait déboucher sur un procès en août à Oakland, plus de trente Etats américains poursuivent par ailleurs Meta pour des faits similaires.


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