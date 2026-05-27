YouTube veut mieux identifier les vidéos créées par IA

YouTube détectera automatiquement les contenus générés par intelligence artificielle, a annoncé la plateforme américaine mercredi. Les créateurs pourront contester les étiquettes erronées, mais l'algorithme de recommandation restera inchangé.

ATS Agence télégraphique suisse

YouTube détectera et désignera désormais automatiquement les contenus créés par une intelligence artificielle (IA), a annoncé mercredi la plateforme américaine, qui se fondait jusqu'à présent sur les déclarations des créateurs de contenus pour étiqueter les vidéos générées par IA.

«Si un créateur n'indique pas s'il a utilisé l'IA ou non, mais que nos systèmes détectent un usage significatif d'IA réaliste, nous apposerons désormais automatiquement un label», a indiqué l'entreprise dans une note de blog. Face à l'avènement des outils d'intelligence artificielle générative, YouTube avait pris de premières mesures en 2024, en demandant aux créateurs de contenus de déclarer lorsqu'ils utilisaient l'IA.

«Verified by Spotify»

Avec ce nouveau système automatisé, les créateurs auront toujours la possibilité de contester l'étiquetage de leurs vidéos en cas de détection erronée, a assuré YouTube. Par ailleurs, la plateforme a indiqué que cet étiquetage n'influencerait pas son algorithme de recommandation. D'autres plateformes et réseaux sociaux sont confrontés à l'augmentation massive des contenus générés par IA, parfois difficilement identifiables en raison des progrès rapides de cette technologie.

Fin avril, la plateforme de streaming audio Spotify a présenté un nouveau label, «Verified by Spotify», indiquant que l'artiste ou le groupe est vraisemblablement humain et non un avatar d'intelligence artificielle (IA).