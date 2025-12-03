Une semaine après qu'un ressortissant afghan a tiré sur deux militaires à Washington, le gouvernement taliban réagit officiellement. Il estime ne pas être concerné par cet «incident», l'assaillant ayant été formé par les Etats-Unis.

ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement taliban a estimé que l'attentat contre deux militaires américains à Washington la semaine dernière, dont l'auteur présumé est un ressortissant afghan, était un «incident» qui «ne concerne pas le gouvernement ou le peuple afghan», d'après des propos diffusés mercredi.

«Il s'agit d'un incident mené par un individu. La personne qui a commis cet acte avait été entraînée par les Américains eux-mêmes (...) Ainsi, cet incident ne concerne pas le gouvernement ou le peuple afghan», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, dans une vidéo publiée par son bureau.

Une militaire est décédée

Kaboul n'avait pas encore réagi officiellement aux tirs de mercredi dernier contre deux soldats de la Garde nationale dont l'un, une femme, est mort. Le suspect, Rahmanullah Lakanwal, un Afghan de 29 ans blessé lors de son arrestation sur les lieux de l'attaque, a plaidé non coupable mardi lors d'une audience en visioconférence depuis son lit d'hôpital, ont rapporté plusieurs médias, dont CNN.

Il avait été accueilli aux Etats-Unis en septembre 2021, moins d'un mois après le retrait précipité des forces américaines d'Afghanistan au retour des talibans. Cet ex-membre d'une unité spéciale des forces afghanes, qui avait servi aux côtés de soldats américains, a bénéficié d'une vaste opération d'évacuation des Afghans ayant collaboré avec les Etats-Unis contre les talibans.

«Ils (les Américains) ont formé cet homme, l'ont employé et il a quitté l'Afghanistan par un processus illégal qui ne respectait pas les normes internationales», a estimé Amir Khan Muttaqi dans la vidéo, extrait d'une réunion organisée lundi avec des responsables et des analystes politiques.

Nécessité de créer des liens diplomatiques

A la suite de la fusillade, le président américain a annoncé vouloir suspendre l'immigration issue du «tiers-monde». «Nous avons à plusieurs reprises dit aux Américains que nous avions besoin de relations diplomatiques afin de fournir des services consulaires à nos citoyens. Cela empêche les gens de devoir voyager illégalement ou de se livrer à des actes illicites», a ajouté Amir Khan Muttaqi.

«De la même manière que nous avons établi (ces relations diplomatiques) avec d'autres pays, nous devons commencer à le faire avec les Etats-Unis», a poursuivi le chef de la diplomatie talibane.

Le gouvernement taliban a fait de sa reconnaissance par la communauté internationale un cheval de bataille, mais seule la Russie a pour l'heure franchi cette étape. Kaboul entretient toutefois des relations étroites, même sans reconnaissance officielle, avec les Etats d'Asie centrale, la Chine et les Emirats arabes unis, entre autres.