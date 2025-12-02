DE
Accusé d'assassinat
Le suspect de l'attentat contre deux militaires plaide non coupable

À Washington, Rahmanullah Lakanwal, suspect afghan de l'attentat contre deux militaires de la Garde nationale, a plaidé non coupable. L'attaque a causé la mort d'une militaire et gravement blessé l'autre. Le juge a ordonné son maintien en détention sans caution.
Publié: 21:32 heures
Rahmanullah Lakanwal a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation le visant.
Photo: IMAGO/UPI Photo
AFP Agence France-Presse

L'auteur présumé de l'attentat à Washington contre deux militaires de la Garde nationale, dont une est décédée, a plaidé mardi non coupable des chefs d'accusation, dont celui d'assassinat. Rahmanullah Lakanwal, un Afghan de 29 ans, blessé lors de son arrestation sur les lieux de l'attaque le 26 novembre, a plaidé non coupable lors d'une audience en visioconférence depuis son lit d'hôpital, précisent plusieurs médias, dont CNN.

Le juge a ordonné son maintien en détention sans possibilité de libération sous caution et fixé la prochaine audience au 14 janvier. Il a crié «Allah akbar» («Dieu est le plus grand» en arabe) lorsqu'il a ouvert le feu, selon un des militaires présents, cité dans des documents judiciaires publiés mardi.

Polémique autour du suspect

La procureure de Washington, Jeanine Pirro, avait annoncé vendredi qu'il serait notamment inculpé d'assassinat après le décès d'une des deux victimes, Sarah Beckstrom, 20 ans. L'autre, Andrew Wolfe, 24 ans, grièvement blessé, est en voie de rétablissement, a déclaré mardi la ministre de la Justice, Pam Bondi, expliquant qu'elle se trouvait à l'hôpital avec ses parents la veille.

Une polémique a éclaté entre républicains et démocrates à la suite de l'attentat de Washington, Rahmanullah Lakanwal ayant été accueilli aux Etats-Unis en septembre 2021, moins d'un mois après le retrait précipité des forces américaines d'Afghanistan.

Cet ex-membre d'une unité spéciale des forces afghanes, qui avait servi aux côtés de soldats américains, a bénéficié d'une vaste opération d'évacuation des Afghans ayant collaboré avec les Etats-Unis contre les talibans. Sa demande d'asile, déposée sous Joe Biden, a été approuvée en avril 2025 sous Donald Trump.

