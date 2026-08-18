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Une fusion sous pression
Paramount réclame 1,88 milliard de dollars aux Etats qui bloquent son rachat de Warner

Paramount réclame 1,88 milliard de dollars aux 12 Etats démocrates opposés à son rachat de Warner Bros. L'opération, contestée en justice, inquiète Hollywood, qui redoute des milliers de suppressions d'emplois et une concentration des médias.
Publié: 02:22 heures
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Paramount avait devancé Netflix avec une offre de 111 milliards de dollars pour racheter Warner Bros.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Les studios Paramount réclament aux Etats américains s'opposant au rachat de leur concurrent Warner Bros une caution monumentale de quasiment 1,9 milliard de dollars, pour couvrir les pertes financières engendrées par la procédure, selon des documents judiciaires déposés lundi. Le groupe de David Ellison demande à la Californie et aux onze autres Etats démocrates opposés à la fusion de verser 1,88 milliard de dollars «d'ici le 30 septembre 2026», qui seraient recouvrés si Paramount gagne son procès prévu en mars.

Le conglomérat demande cette caution car la suspension du rachat jusqu'au procès «inflige des coûts substantiels à Paramount», selon ces documents. Paramount s'est imposé ces derniers mois face à Netflix, en mettant 111 milliards de dollars sur la table pour acquérir Warner.

Hollywood craint des milliers de suppressions de postes

Mais ce mariage entre deux des cinq plus grands distributeurs de films déplaît à une large partie d'Hollywood, qui redoute que la fusion ne provoque des suppressions d'emplois massives dans l'industrie du cinéma. L'opération est actuellement contestée en justice par 12 Etats démocrates, ainsi que par le syndicat des scénaristes (WGA).

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Sa suspension est un problème majeur pour David Ellison, qui s'est engagé à verser 7 millions de dollars par jour aux actionnaires de Warner Bros, si la transaction n'est pas menée à bien d'ici le 30 septembre. Si un compromis n'est pas trouvé d'ici là, le groupe menace de quitter Hollywood et la Californie à partir du 1er octobre.

David Ellison a récemment présenté un plan quinquennal fixant les modalités du déménagement, selon les confidences de sources proches du dossier au magazine Variety. Le siège de l'entreprise pourrait être relocalisé en Géorgie, au Texas ou au Tennessee, selon ces sources. Lorsque ces fuites ont eu lieu début août, le procureur général de Californie a dénoncé une tentative de chantage.

Outre le cinéma, l'industrie médiatique s'inquiète plus largement de cette fusion. Si elle aboutit, la famille Ellison, propriétaire du conglomérat Paramount Skydance et proche de Donald Trump, contrôlerait deux chaînes d'information, CBS News et CNN, deux grands studios de cinéma, Paramount Pictures et Warner Bros, ainsi que deux plateformes de streaming, Paramount+ et HBO Max.

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