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Sur une île exceptionnelle
Voici la maison de vacances la plus chère d'Italie

La villa de vacances la plus chère d'Italie se trouve sur la côte amalfitaine: pour 40'000 francs par nuit, on peut louer cette propriété spectaculaire. C'est un luxe réservé à quelques privilégiés sur l'île d'Isca, loin du tourisme de masse.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
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On peut louer une chambre sur cette île de rêve de la côte amalfitaine.
Photo: Iscaprivateisland.com
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Bernadette Hogg et Sven Schumann

Les vacances battent leur plein – pour certains – mais vous n'avez pas encore réservé de logement? Pas de problème: cette villa de luxe située sur la côte amalfitaine est encore disponible pour les prochaines semaines, du moins selon son annonce officielle. A première vue, cela semble alléchant. La maison de vacances serait ainsi située «dans un endroit calme» et offrirait une «vue panoramique à couper le souffle sur le golfe de Naples». Mais il y a un hic: les simples mortels ne peuvent pas se permettre ce logement.

Ce joyau, qui peut accueillir jusqu’à douze personnes, coûte 40'000 francs par nuit. Cela représente 280'000 francs par semaine. Selon le quotidien italien «Corriere della Sera», il s’agit donc de la villa de vacances la plus chère d’Italie.

Un service complet sur une île privée

Cette villa de rêve, dotée de six chambres et de six salles de bains, est située sur la petite île privée d’Isca, sur la côte amalfitaine, à environ 30 kilomètres à vol d’oiseau au sud de Naples. Et elle a beaucoup à offrir, comme le souligne l’agence immobilière de luxe Sotheby’s Re Italy: vous y retrouverez un amarrage privé, une cave à vin et des cours de yoga. La résidence huppée propose également un équipement incontournable qui ne manque jamais dans ce type d'annonce… un sèche-cheveux.

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Le lieu se prête particulièrement bien aux fêtes privées et aux réunions de famille, tout comme aux séjours de pur farniente. Pour assurer le confort des hôtes, le domaine dispose du personnel adéquat: le service de ménage passe chaque matin, tandis que le jardin et la piscine font l'objet d'un entretien constant. L’équipe, composée de trois employés permanents, est joignable 12 heures par jour. Ceux qui souhaitent se rendre à la plage la plus proche sur le continent peuvent profiter d’un service de navette de 9 heures du matin à 17 heures.

Cours de pâtes dispensé par votre propre chef professionnel

Pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, vous disposez de votre propre chef professionnel; les repas vous sont servis par des serveurs. Le chef privé semble être spécialisé dans la cuisine méditerranéenne. Vous pouvez en effet profiter d’un cours de cuisine gratuit avec le chef, au cours duquel il vous montrera comment préparer des pâtes maison, des gnocchis, des pizzas et des desserts traditionnels.

L’emplacement est également un atout: Positano, Amalfi et Capri sont toutes facilement accessibles, comme le précise l’agence immobilière de luxe. Pourtant, l’île est suffisamment isolée pour être épargnée par le tourisme de masse. Les amateurs de sports nautiques n’ont d’ailleurs guère besoin de quitter l’île pour trouver leur bonheur: la mer environnante se prête à merveille à la plongée et au snorkeling, tandis que des paddles et du matériel de pêche sont laissés à disposition sur place.

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