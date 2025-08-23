Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Après les vacances d'été, place aux vacances d'automne. Des vols très abordables sont proposés au départ de Zurich vers les grandes métropoles américaines. Swiss tente de remplir ses vols américains, mais la demande a fortement diminué.

Swiss continue de brader ses vols américains, mais cela ne suffit pas

Swiss continue de brader ses vols américains, mais cela ne suffit pas

1/5 Un A330 de Swiss à l'arrivée à New York. Photo: CHARLY TRIBALLEAU

Nicola Imfeld

Le coup de massue tarifaire de Donald Trump, tombé le jour de notre fête nationale, est encore douloureux. Au printemps déjà et en été, les vacanciers suisses aux Etats-Unis étaient moins nombreux que d'habitude et cette tendance devrait empirer pour les vacances d'automne: les Suisses ont encore moins l'intention de se rendre aux Etats-Unis, d'après un sondage de Blick auprès des principaux voyagistes.

Hotelplan décrit une «retenue dans les nouvelles réservations» par rapport à 2024. Le groupe Dertour, auquel appartient Kuoni, chiffre le recul de la demande à environ 10% au cours des trois derniers mois.

Et pourtant, avec la faiblesse historique du dollar, qui vaut actuellement 80 centimes, les vacances aux Etats-Unis sont plus accessibles que jamais. Mais de nombreux Suisses renoncent tout de même à traverser l'Atlantique, un signe de protestation contre Donald Trump.

Même constat chez Swiss

Ni les voyagistes ni la compagnie aérienne Swiss ne veulent tenir le président américain comme responsable de la baisse de la demande. Mais la filiale de Lufthansa présente le même tableau, comme le confirme sa porte-parole Silvia Exer-Kuhn.

Les chiffres des réservations pour le deuxième semestre sont «légèrement inférieurs au niveau de l'année précédente», précise-t-elle. «C'est surtout la demande des classes non premium qui s'est affaiblie», dit-elle. En revanche, le trafic en classe affaires est resté stable.

Cela signifie que pour les passagers Suisses voyageant pour affaires continuent de s'envoler vers les Etats-Unis aussi souvent qu'avant l'élection de Trump et les annonces douanières d'avril et de début août. Mais la demande pour les vols touristiques a dégringolé.

Vols à prix cassés pour les vacances d'automne

Swiss lutte contre l'affaiblissement de la demande en proposant des tarifs avantageux. Alors que les vols vers les côtes est et ouest ont déjà été partiellement réduits à 500 ou 600 francs en été, la compagnie aérienne fait encore mieux pour les vacances d'automne.

De fin septembre à mi-octobre, les vols aller-retour au départ de Zurich sont à moins de 400 francs! Les trajets pour New York (398 francs), Washington D.C. (395 francs) et Boston (393 francs) sont des affaires. Il est même possible de se rendre sur la côte ouest des Etats-Unis, avec un vol de plus de douze heures, pour seulement 401 francs (San Francisco) ou 465 francs (Los Angeles).

«Nos prix dépendent en principe de l'offre et de la demande qui existent à un moment donné sur une ligne», explique la porte-parole de Swiss Exer-Kuhn. Elle ajoute que les prix moyens sont actuellement inférieurs à ceux de l'année précédente. «Nous n'avons pas baissé les prix en soi. C'est plutôt que les offres les moins chères sont disponibles plus longtemps cette année, car elles n'ont pas encore toutes été vendues.»