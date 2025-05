1/4 Selon les prévisions actuelles, cela pourrait coûter des milliards aux Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Imfeld

Donald Trump a toujours été un fervent admirateur des chiffres, surtout lorsqu'ils sont mirobolants. Mais les prévisions actuelles du World Travel & Tourisme Council, un forum de l'industrie mondiale du voyage, doivent lui provoquer quelques sueurs froides.

Selon ces chiffres, les Etats-Unis devraient percevoir 12,5 milliards de dollars de moins que l'année dernière à cause du secteur touristique! Le «New York Times» a relayé la même information ce mardi 13 mai, de quoi alarmer Donald Trump.

Le tourisme a rapporté 181 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2024, mais il ne devrait en rapporter plus que 169 milliards en 2025, selon les prévisions. C'est 22,5% de moins que le pic des recettes en 2019, lorsque le montant total issu du tourisme s'élevait à 217,4 milliards de dollars.

Swiss brade les vols américains

Mais Trump ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Depuis son retour à la Maison-Blanche, les affaires de touristes et scientifiques refoulés à l'entrée des Etats-Unis malgré des documents valables se multiplient. Cette situation a même touché une Suissesse, nous vous en parlions dimanche dernier.

La guerre commerciale mondiale, lancée par l'annonce des droits de douane punitifs imposés par Trump, ainsi que ses déclarations politiques découragent aussi les voyageurs américains, d'après les chiffres.

Les entrées aux Etats-Unis de voyageurs en provenance d'Europe occidentale ont nettement baissé au cours des premiers mois de 2025 par rapport à 2024. Et la compagnie aérienne Swiss s'attend aussi à enregistrer une baisse de réservations à partir de la fin de l'été à cause de Trump. Elle a donc déjà baissé les prix des vols vers les Etats-Unis.

«Cela a rendu les gens anxieux»

Pour les Etats-Unis, les voyages en provenance des pays voisins, le Mexique et le Canada, pèsent particulièrement lourd. Et ces pays voisins n'ont pas du tout envie de visiter l'Amérique de Trump. «Les Canadiens et les Mexicains ne voyagent pas en ce moment», explique Julia Simpson, présidente du World Travel & Tourism Council, au «New York Times». «Ils sont surtout en colère à cause des droits de douane punitifs de Trump», estime-t-elle.

Mais pour les touristes d'autres pays, leur inquiétude première reste les conditions d'entrée. «Il y a des inquiétudes concernant les visas. Les touristes se demandent s'ils ont le bon visa ou s'ils pourraient être arrêtés par inadvertance.» La conclusion de Julia Simpson est claire: «Cela a rendu les gens anxieux.»

Ce résultat risque d'avoir un goût particulièrement amer pour Donald Trump. Les Etats-Unis sont le seul pays, parmi les 184 étudiés, qui devait enregistrer une baisse des visiteurs internationaux en 2025.