Les touristes suisses ne veulent plus de l'Amérique de Trump

Qu'il s'agisse d'un voyage urbain ou d'un road trip, les Etats-Unis sont la destination lointaine préférée des Suisses. En 2024, le département du Commerce des Etats-Unis a enregistré plus de 400'000 entrées en provenance de Suisse. Mais «le pays des possibilités illimitées» semble perdre sa place dans le cœur des Suisses.

En février 2025, il y avait à peine plus de 21'000 entrées en provenance de Suisse, soit 11% de moins qu'en février il y a un an. Sachant que le nombre d'entrées avait encore légèrement augmenté en janvier. Le président Donald Trump nuit-il à l'industrie américaine du voyage?

Moins de voyageurs en provenance d'Allemagne et de Chine

C'est en tout cas ce que les chiffres du gouvernement américain laissent penser. Les données relayées par le portail de statistiques Statista indiquent également que les Suisses ne sont pas les seuls à éviter les Etats-Unis. D'autres pays ont également enregistré une baisse des entrées en février par rapport au même mois de l'année précédente. Ainsi, moins de personnes sont arrivées aux Etats-Unis en provenance d'Allemagne (-9%), de France (-6%) et de Chine (-13%).

Au total, les arrivées par avion en provenance d'outre-mer ont diminué de 3% en février. Il est frappant de constater que cela s'est produit au cours du premier mois complet de la présidence de Trump. Mais cela ne prouve pas encore un lien de cause à effet, car d'autres raisons, comme l'évolution des prix, peuvent également décourager les voyageurs. Et les entrées n'ont pas baissé pour tous les pays d'origine, le Royaume-Uni (+7%) a même attiré beaucoup plus de personnes.

Les Canadiens boycottent les États-Unis

Le département du Commerce des Etats-Unis ne dispose pas encore de données sur les entrées par voie terrestre en provenance du Canada et du Mexique. Celles-ci seraient pourtant particulièrement significatives, car un éventuel effet Trump serait ici plus rapidement visible que pour les voyages en avion, que la plupart des voyageurs n'annulent pas facilement.

Le cas du Canada est particulièrement intéressant, puisque Trump veut intégrer son voisin du nord aux Etats-Unis en tant que 51e Etat fédéral. De plus, le milliardaire a frappé le pays de droits de douane massifs qui sont actuellement suspendus jusqu'au 2 avril. De nombreux Canadiens boycottent les Etats-Unis pour cette raison. Selon les chiffres canadiens, 23% de Canadiens en moins sont revenus des Etats-Unis par voie terrestre en février et 13% en moins par avion.

Des milliards échappent à l'économie américaine

Il est clair que le langage agressif et la politique étrangère du nouveau gouvernement américain font peur à de nombreuses personnes. A cela s'ajoute l'incertitude quant aux nouvelles dispositions d'entrée que Trump pourrait imposer pour endiguer la migration.

Pour l'ensemble de l'année, la société Tourism Economics s'attend donc à une baisse de 5% des visiteurs internationaux, comme l'a rapporté le «Washington Post». Sans l'effet négatif de Trump, la société avait tablé sur une augmentation de 9%. L'économie américaine pourrait donc perdre 64 milliards de dollars, selon Tourism Economics.