Les Etats-Unis refusent l'entrée à une Suissesse

1/7 Donald Trump transforme radicalement les Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

Fabian Eberhard

Depuis l’entrée en fonction de Donald Trump, les cas de touristes et de chercheurs refoulés à la frontière américaine malgré des documents en règle se multiplient. Pour la première fois, une Suissesse est concernée, comme l’a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Blick. L’entrée sur le territoire américain lui a été refusée.

Le DFAE reste discret sur les raisons précises de ce refus. Pour des raisons de protection des données et de la sphère privée, aucune information supplémentaire ne peut être communiquée. On ignore donc pour l’heure si la femme était touriste, en voyage d’affaires ou titulaire d’une carte verte.

Intervention diplomatique suisse

Une chose est sûre: l'affaire suscite des remous en coulisses. Selon le porte-parole du DFAE Jonas Montani, le chef de la division Amérique du Département des affaires étrangères est intervenu auprès de Brad Bell, qui dirige actuellement les affaires à l'ambassade des Etats-Unis jusqu'à l'arrivée de la nouvelle ambassadrice Callista Gingrich à Berne. Lors d'une rencontre, Jonas Montani aurait «exprimé son inquiétude quant au traitement des personnes entrant aux Etats-Unis». Le DFAE est par ailleurs en contact avec la femme concernée, qui a entre-temps pu rentrer en Suisse.

Ces derniers mois, plusieurs récits ont fait état de citoyens de pays occidentaux auxquels les Etats-Unis ont refusé l'entrée sur leur territoire. Certains ont été détenus pendant plusieurs jours en vue de leur expulsion. Ces décisions apparemment arbitraires des gardes-frontières américains sont probablement dues au durcissement des contrôles aux frontières sous Donald Trump. A l’aéroport, les douaniers n’hésitent pas à fouiller téléphones et ordinateurs portables.

Scientifiques retenus

Début mars, le cas d'un scientifique français qui voulait se rendre aux Etats-Unis pour une conférence et qui a été retenu à la frontière a fait les gros titres. Après un contrôle, des messages critiquant les coupes budgétaires de Donald Trump dans le domaine scientifique auraient été trouvés sur son téléphone portable. L'incident a déclenché une enquête du FBI pour «messages de haine et de conspiration». Le gouvernement américain a nié que l'interdiction d'entrée ait été imposée en raison des messages politiques. Sur X, la vice-ministre de la Sécurité intérieure a écrit que le Français concerné avait transporté des informations confidentielles en violation d'un accord de confidentialité.

« En cas de non-respect des prescriptions, vous risquez d'être renvoyé, arrêté ou détenu Le DFAE »

Le ministre français de la Science, Philippe Baptiste, s'est montré irrité par l'incident et a déclaré: «La liberté d'expression, la liberté de recherche et la liberté académique sont des valeurs que nous continuerons à porter avec fierté. Je défendrai le droit de tous les chercheurs à rester fidèles à ces valeurs tout en respectant la loi.»

Un autre cas a défrayé la chronique: celui d’une entrepreneuse canadienne arrêtée à l’arrivée, malgré un permis de travail valide. Les autorités américaines jugeaient son visa incomplet. Elle a comparé son arrestation à un enlèvement, tant elle l’a vécue comme un traumatisme.

Les pays européens mettent en garde

Entre-temps, plusieurs pays européens ont adapté leurs recommandations de voyage pour les Etats-Unis. La Grande-Bretagne souligne par exemple que même de petites infractions aux conditions d'entrée peuvent conduire à des arrestations. L'Allemagne a également renforcé ses conseils aux voyageurs. Sur son site Internet, le DFAE conseille aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis de se renseigner suffisamment tôt sur les dispositions exactes auprès de l'ambassade des Etats-Unis à Berne «En cas de non-respect des prescriptions, vous risquez d'être renvoyé, arrêté ou détenu.»

La politique dure de Trump dissuade de plus en plus les Suisses de voyager aux Etats-Unis. Les agences de voyage font état d'un recul des réservations. Les chiffres du ministère américain du commerce le montrent: En mars 2025, le nombre d'entrées en provenance de Suisse a chuté de plus de 26% par rapport à l'année précédente. La demande en berne pèse sur les prix. Lors de la présentation des résultats trimestriels, Dennis Weber, directeur financier de Swiss, a reconnu une baisse de la demande et annoncé des offres promotionnelles pour relancer le marché.