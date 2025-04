1/7 L'entrée sur le territoire américain n'a jamais été "facile" - mais sous Trump, il y a plus de soucis que d'habitude à ce sujet. Photo: IMAGO/USA TODAY Network

Jean-Claude Raemy

L'administration Trump et ses nombreuses mesures imposées dans le domaine économique et touristique effrayent les Suisses. Les lignes téléphoniques des agences de voyage sont saturées: «En ce moment, de nombreux clients qui ont réservé un voyage aux Etats-Unis ou prévoient de s’y rendre sont inquiets», explique Barbara Wohlfahrt de l’agence de voyage zurichoise Reisecocktail. «Actuellement, il y a une sorte de gel des réservations au-delà de l’été, car les jeunes clients ont moins envie de voyager aux Etats-Unis», ajoute Claudio Cesanaro, directeur de la société de voyages linguistiques Linguista.

Un rapide sondage de Blick auprès de plusieurs agences de voyage montre que les intentions de voyage aux Etats-Unis restent stables jusqu’à cet été. Les personnes ayant déjà réservé un voyage sont inquiètes, mais ne l’annulent pas pour autant. «Nous donnons toutefois beaucoup plus d’explications et de conseils que d’habitude», explique Claudio Cesanaro.

Doit-on s’attendre à des problèmes lors de l’entrée?

Des articles au sujet de touristes allemands ou canadiens arrêtés aux frontières américaines attirent l’attention depuis quelques jours. Toutefois, le processus d’entrée aux Etats-Unis a peu changé depuis l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump. Son ordre de resserrer les conditions d’entrée vise principalement les migrants demandeurs d’emploi et les demandeurs d’asile, pas les touristes. Les différents cas concernant des touristes se sont tous déroulés à la frontière américano-mexicaine, que Trump fait surveiller de près. En outre, les touristes concernés ont été partiellement responsables, notamment en raison de l’absence de documents, de problèmes linguistiques ou parce qu’il n’était pas clair s’ils souhaitaient passer des vacances ou travailler aux Etats-Unis.

Quelles sont les conditions à remplir pour entrer aux Etats-Unis?

Il est recommandé d’avoir tous les documents nécessaires à portée de main: le passeport, l’autorisation de voyage électronique (ESTA) ou le visa. Il ne faut pas emporter plus d’argent qu’il n’est permis et être prêt à répondre à diverses questions personnelles. Si vous ne maîtrisez pas l’anglais, vous pouvez demander un traducteur. Jusqu’à présent, aucun touriste suisse n’a connu de problèmes d’entrée aux Etats-Unis en raison de ses opinions politiques.

Mon téléphone est-il contrôlé par les douanes?

Même si les autorités frontalières sont autorisées à inspecter les téléphones et les ordinateurs portables depuis des années, ils ne le font que rarement. Dans ces cas, les autorités souhaitent vérifier si les données relatives à la personne et au visa sont exactes ou cherchent des indices d’activités criminelles sur les appareils. L’incertitude règne sur ce qui est désormais défini comme criminel sous l’administration Trump. La liberté d’expression entre également en ligne de compte; Claudio Cesanaro souligne le cas de jeunes voyageurs qui suppriment des messages critiques envers Trump de leurs réseaux sociaux avant d’entrer aux Etats-Unis.

La communauté LGBTQ doit-elle s’inquiéter davantage qu’auparavant?

Selon un décret de Trump, les voyageurs doivent choisir entre le sexe «masculin» ou «féminin» lors de la demande d’entrée ou de visa, le sexe indiqué à la naissance étant considéré comme le seul valable. Les identités trans ou non-binaire n’existent pas pour l’administration Trump, et ceux qui insistent sur cette désignation doivent s’attendre à un refus de visa ou à des problèmes lors du voyage. Plusieurs pays ont adapté leurs conseils aux voyageurs et avertissent la communauté LGBTQ des risques potentiels d’entrée aux Etats-Unis, ce qui n’est pas le cas de la Suisse. Néanmoins, «les Etats les plus populaires auprès des voyageurs, comme la Californie, New York ou Hawaï, restent toujours LGBTQ-friendly», rassure Claudio Cesanaro.

Qu’en est-il des parcs nationaux?

Ces dernières semaines, le nouveau Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) a, entre autres, licencié un millier de collaborateurs du National Park Service et plus de 3000 collaborateurs de l’US Forest Service. Cela suscite des inquiétudes quant à la sécurité des visiteurs et à l’entretien des parcs. Certains parcs ferment leurs centres d’accueil, réduisent les heures d’ouverture ou restreignent l’accès à certaines zones telles que les sentiers de randonnée ou les campings. Barbara Wohlfahrt conseille aux voyageurs de réserver leurs visites des parcs nationaux le plus tôt possible ou de choisir les «State Parks».