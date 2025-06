Les touristes boudent Trump Swiss brade désormais les vols américains pour les vacances d'été

De plus en plus de Suisses renoncent à voyager aux Etats-Unis, même lors de la belle saison. Mais pour ceux qui souhaiteraient voir «le pays des possibles», des offres avantageuses sont désormais disponibles. Et cela faisait longtemps que ce n'était pas aussi peu cher.

Publié: il y a 22 minutes | Dernière mise à jour: il y a 17 minutes